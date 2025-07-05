Матч 15-го тура КПЛ-2025 проходил в Семее. Первый тайм полностью остался за гостями из Костаная, затем хозяева смогли выровнять счет. Но в итоге противостояние завершилось победой гостей, передают Vesti.kz.

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На 13-й минуте черногорец Марко Вукчевич вывел костанайцев вперед. Марокканец Ахмед Эль-Мессауди на 45-й минуте удвоил преимущество "Тобола".

На 49-й минуте лидер "Елимая" Серикжан Мужиков не смог реализовать пенальти. Впрочем, на 59-й минуте Роман Муртазаев сумел размочить счет.

На 63-й минуте нападающий семейского клуба Иван Свиридов восстановил равновесие - 2:2.

Тем не менее, победителем матча стал "Тобол", в составе которого на 70-й минуте отличился Ислам Чесноков.

Таким образом, "Тобол" набрал 31 очко и занимает четвертое место. У "Елимая" 24 балла и пятая строчка в турнирной таблице.

Лидер турнирной таблицы "Кайрат" вчера, 4 июля, разгромил "Туран" со счетом 4:0. В арсенале "Кайрата" теперь 36 очков.

Сегодня, 5 июля, прошли матчи между "Актобе" и "Атырау" (2:0), "Кызылжаром" и"Ордабасы" (0:0), "Женисом" и "Улытау" (2:0). ФК "Актобе" набрал 32 очка и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице.

"Астана", занимающая второе место, завтра, 6 июля, встречается в гостях с "Жетысу". Кроме того, в воскресенье пройдет матч между "Окжетпесом" и "Кайсаром".