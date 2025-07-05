Кажется, быть необычной везде, где только можно, - кредо художницы Надежды ЯКОВЛЕВОЙ. То, что обычно пишут на одном горизонтальном холсте, художница размещает на двух вертикальных, не прерывая изображенное.





Н. Яковлева, "Ночной пруд". Холст, масло

Или вообще использует круглый холст.

Н. Яковлева, "Мерцание контрастов" (сверху), "Цветочный танец". Холст, масло

А зрители узнали в некоторых мазках блестящий лак для ногтей.





Н. Яковлева, "Детство". Холст, масло

Выставка "Сила красоты" провесит в картинной галерее Костанайского историко-краеведческого музея месяц.

Н. Яковлева, "Вечер в декабре". Холст, масло

Обилие "необычностей" в картинах Яковлевой подметил и член союза художников РК Николай ТОРШИН:

- В Европе, наверное, или откуда это происходит. Я бы никогда в жизни не додумался, чтоб на свои работы аппликации наклеить там, другие краски. Смелая художницавсе это делает, смотрю, даже интересно становится.





Николай Торшин и Надежда Яковлева

А вот как о своих картинах отзывается сама художница:

- У меня спросили, что моя выставка, кроме хороших, эмоций может еще дать зрителям. Здесь как раз я вспомнила про Боровской район, то есть она может показать очень красивые места, которые кто-то не знал, которые есть в нашей местности.

Речь идет о картине Яковлевой "Лесные просторы. Боровское". Холст, масло

- Нас привезли на равнину, туда заходишь, и такое освещение, краски Швейцарии, из рекламы шоколада Милка. То есть я увидела такую равнину она вот такими салатовыми цветами контрастировала с темными елями, там дорога такая длинная, то есть невероятный простор бескрайний, длился очень большое расстояние. Озеро Жарна находится в Наурзумском заповеднике, оно цвета моря, лазурное. Такой цвет сохранило. Оно издалека персиковое, переливается лазурным. Как мой учитель Александр Васильевич всегда говорил, а что мне рассказывать, вот моя картина сама вам все расскажет.

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