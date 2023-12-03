Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот.

Никита Бененко живет в пятиэтажном жилом доме № 50 в мкрн Юбилейный. По его словам, дом часто затапливает, отсюда и проблемы с электричеством

Квартира находится на последнем 5-м этаже. Никита показывает, что в зале на месте, где должны быть распределительные коробки, нет ни крышек, ни самих коробок. А розетки прикреплены ненадежно, крышки на них до сих пор шатаются,

В квартире Никиты нет ни распредкоробок, ни крышек на них

Бененко живет в угловом подъезде и считает, что из-за этого его квартиру постоянно продувает. Во время нашего визита действительно было прохладно.

Никита Бененко: «Розетки установлены очень ненадежно»

- Из щелей в окнах в зале и в кухне дует, я тут уже сам пеной заделал, но все равно продувает, - показывает Никита окно в зале. - Кое-как наклеили обои! Они все в первую же неделю проживания начали отклеиваться, мне пришлось содрать полностью. Новые клеить не буду - стена неровная. Сначала стены нормально делать надо, только потом клеить!

Щели в окнах Бененко запенивал самостоятельно

По словам Бененко, в зале изначально не было плинтусов, он их установил сам. В зале практически нет мебели, посреди комнаты лежит матрас. Никита пояснил: квартиру периодически затапливает, поэтому мебель пришлось выбросить.

Обои на стенах в зале оторвал, так как они стали отклеиваться

Газовая плита не работаеть - Никита говорит, что застройщик не установил специальный клапан.

Из-за того, что в квартире нет газа, Никита готовит на работе

- Газовщики сказали, что плиту нужно менять, а клапан забился. Чтобы его заменить, нужно 12 000 тенге заплатить, а у меня нет таких денег, - возмущается Бененко. Показывает, что зажечь огонь невозможно: - Я до сих пор не могу приготовить себе еду! Электроплиты и микроволновки у меня тоже нет. Езжу на работу - я охранник в церкви - и там себе готовлю, беру еду с собой и здесь ужинаю.

На стенах в ванной, как и в других комнатах, трещины

В кухне и ванной не было решетон на отдушинах. В ванной из крана вода бежит вместе с мусором - можно разглядеть маленькие черные песчинки. Раковина поломана. На стенах, как и в других комнатах, видны трещины. Не работает дверной звонок, продувает входную дверь, периодически вырубает электричество из-за частых подтоплений.

Дефекты можно увидеть и по всему дому.

В шестом подъезде, на пятом и третьем этажах, сломаны двери в тепловой узел

- У нас на пятом и третьем этажах сломаны двери в тепловой узел. На стенах и лестницах трещины, - рассказывает Бененко, пока мы спускались вниз. - Видеокамеры в подъезде не работают, как и домофон - был скачок электричества и все замкнуло, с тех пор так и не починили! В подъезде не работает электрический пандус для инвалидов, а это дом для социально-уязвимых слоев населения, таких много у нас!

На первом этаже в шестом подъезде не работают видеокамеры...

Перед подъездом на ступеньках разбита плитка. Уличное освещениене работает Никита опасается, что плохо закрепленную беседку во дворе может унести сильный ветер , как это было летом в одном из дворов в том же микрорайоне Юбилейный.

...и электроподъемник для людей с инвалидностью

Изначально дом обслуживало ТОО «Формат-21», но сейчас жильцы остались без обслуживающей организации. Дефекты пытаются устранять самостоятельно.

По словам Никиты, он обращался в отдел жилищных отношений акимата Костаная, на балансе которого стоит дом. Тогда заместитель руководителя отдела Азамау Иманбаев обещал, что проблемы будут решены, но в итоге ничего не изменилось. Бененко писал письменное обращение, ему обещали ответить.

- Кто-то скажет: «Ему квартиру дали, а он еще и недоволен!» - говорит он. - Я благодарен, что мне дали квартиру. Но мне обидно, что здесь много недоделок.

Ранее «НГ» писала и про дефекты в квартирах других сирот: Мухтара Нурканова и Марата Бучиева. В свои квартиры в доме № 9 микрорайона Юбилейный они заселились совсем недавно - 24 октября, накануне Дня республики.

- Окна застройщик так и не сделал! В акимате сказали, что окна ставил один застройщик, а закончил дом другой. К застройщику обращался, а он пояснил: «Мы пришли, а окна уже стояли», - рассказал «НГ» 1 декабря Мухтар Нурканов. - Мне только кусок линолеума дали - порог на кухне заделать. И все!

Больше в акимат за исправлением дефектов он обращаться не собирается - считает, что бесполезно.

Марат Бучиев рассказал, что в его квартире дефекты полностью устранили: решили проблему с электричеством, рубильник больше не выбивает, заделали щель на балконе, поставили розетки на место.

- Правда, у меня теперь появились новые проблемы: сломался счетчик учета горячей воды, который изначально было бракованный. Также в стене в зале мы обнаружили большую щель, - отмечает он. - Но проблемы сейчас не только в моей квартире, а во всем доме! У нас до сих пор нет мусорной площадки и возле дома уже образовалась большая свалка! А в окнах, которые установил застройщик, многие жильцы обнаружили трещины!

Дом находится на гарантии у застройщика и в течение 3 лет тот должен устранить все деффекты. Но к работе, по словам Бучиева, еще не приступал, хотя вечером 1 ноября в присутствии жильцов и СМИ просил написать обо всех проблемах дома.

«НГ» направит запрос по жалобам сирот в отдел жилищных отношений.

Фото Андрея СКИБЫ