24 октября, накануне празднования Дня республики, акимы Костаная и области вручали ключи от квартир в доме № 9 микрорайона Юбилейный. Через неделю новоселы сообщили «НГ» о недоделках строителей.

Мухтар Нурканов показывает, что из крана в его квартире течет только холодная вода

Мухтар НУРКАНОВ и Марат БУЧИЕВ ждали своих квартир более 10 лет. В очереди стояли по категории «дети-сироты».

- Я здесь живу уже шестой день, в нашем первом подъезде ни у кого нет горячей воды! - возмущается Мухтар. - Сегодня приходил сантехник, залезал на крышу, заходил в подвал. Включал и первый, и второй насосы, но ничего не помогает - из крана все так же бежит только холодная!

1 ноября Мухтар сообщил, что горячую воду дали.

Но с другими проблемами справиться будет сложнее. Водоотлив окна в зале не запенили, теперь он стучит при сильном ветре.

- Подоконник тоже пустой, из гипсокартона, внутри так же не пропенили и теперь дует из окон, - показывает Нурканов. - А еще в комнате стоит всего одна батарея. Когда минусовая температура на улице, в зале прохладно.

В кухне, на пороге перед балконом, стяжка вытянута AlinEXом и уже начинает крошиться.

Марат Бучиев живет в том же подъезде.

- От розеток в квартире одно название! Вот, например, одна - крышка слетела в первый же день! - говорит он. И показывает порог перед балконом на кухне: - В первый же день, когда заселился, заметил, что в пороге есть щель. Обращался к прорабу, он говорит, что можно взять кусок пластика и силикона и заделать, но это же ненормально!

Бучиев включает на кухне чайник, но он сразу выключился.

- Выбило автомат, - пояснил Марат. Мы выходим в подъезд и убеждаемся, что это действительно так.

- Получается, что пока моя супруга приготовит еду для семьи, мне надо стоять тут и следить, чтобы он не отключался?! - спрашивает Бучиев. - Получается, что часа два я должен здесь стоять?! Нам обещают поменять, но пока не знают когда. Но нам же надо как-то жить! В четвертой квартире счетчик вообще отпал. А еще там плесень уже на стене!

Марат Бучиев включил электрочайник. Сразу сработал автоматический выключатель на счетчике электроэнергии



У новоселов есть общий чат, в котором они сообщают о дефектах сотрудникам отдела жилищных отношений акимата Костаная. Мухтар включил голосовое сообщение от сотрудницы отдела, в котором она поясняет: вам нужно составить коллективное письмо в акимат. А также передает просьбу застройщика - по возможности не пользоваться электроплитками, так как проводка может не выдержать напряжения. Последний момент вызывает общее возмущение жильцов.

Как пояснили «НГ» в пресс-службе акимата Костаная, газ в этот дом подключат только при полном заселении. Как жить?

В пресс-службе также сообщили, что сегодня вечером специалисты акимата и представитель застройщика встретятся с жильцами и прокомментируют ситуацию СМИ.

Фото Андрея СКИБЫ