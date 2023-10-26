Летом этого года житель областного центра Аждар ШЕВЧУК попал в очень необычное ДТП - в его автомобиль врезалась...беседка. Причем не где-нибудь, а во дворе его дома №43 в мкрн. Юбилейный. Повредила задний бампер и крышку багажника. Как так получилось и кто теперь будет восстанавливать его автомобиль, выяснял корреспондент «НГ».

- В тот день был сильный ветер, а беседка, как выяснилось, была не закреплена - строители делали пандус возле одного из подъездов дома и забрали себе колышки, на которых и держалась беседка, - рассказал «НГ» Аждар. - Беседку унесло ветром, и она повредила мою машину - Chevrolet Cobalt. Я сразу же вызвал полицию, все зафиксировали.

Улетевшая от сильного ветра беседка повредила задний бампер и крышку багажника



Шевчук нанял эксперта для оценки причиненного ущерба. Во время ее проведения присутствовали сам Аждар и адвокат ПКСК. Возмещение ущерба и потерю товарного вида эксперт оценил в 2\170 000 тенге.

Аждар Шевчук

Мужчина обратился в отдел ЖКХ акимата Костаная, где ему ответили, что беседка не находится на балансе их отдела, и посоветовали обратиться в отдел жилищных отношений. Там в свою очередь пояснили, что беседка также не находится на их балансе и рекомендовали обратиться в ПКСК, которое обслуживает дом Шевчука. Аждару там пояснили, что содержанием этой беседки обслуживающая организация не занимается, и попросили обратиться в службу iKomek. Когда обратился и туда, ответили, что... перенаправили обращение в отдел ЖКХ. Круг замкнулся.

Корреспондент «НГ» осмотрел место ДТП и увидел, что сейчас беседка закреплена на колышки. Аждар пояснил, что это сделали жильцы дома, также они обшили беседку фанерой и утяжелили. Вместе с ним мы еще раз обратились в ПКСК «Жарык-2030» нам вновь пояснили, что данная беседка не находится на их балансе. А руководитель отдела ЖКХ Данияр Сабитов сообщил в ответе на запрос «НГ», что она находится на балансе отдела строительства.

Сейчас жильцы дома укрепили беседку своими руками из подручных материалов...

В ответе на наш запрос в отделе строительства пояснили, что при выезде по указанному адресу была проведена встреча с Аждаром Шевчуком, который рассказал о происшествии и предоставил видео и фотоматериалы.

...поставили колышки из арматуры

- Беседка на балансе отдельно не стоит, это малая архитектурная форма (МАФ) проекта «Благоустройство к жилым домам № 43, 44, 46 в 8 квартале мкрн. Юбилейный, - пояснил в ответе на наш запрос руководитель отдела строительства акимата Костаная Дастан ИМАНБЕКОВ. - Без решения судебного органа ответить на вопрос о возмещении Шевчуку материального ущерба не представляется возможным, так как, только в ходе разбирательства возможно установить виновных лиц. Вероятно, это строители жилого дома №43, которые устанавливали пандус данного дома (застройщик дома №43 - ТОО «БК-Строй»).

Он также добавил, что если суд примет решение о выплате компенсации именно отделом строительства, то выплаты будут осуществлены согласно законодательства РК, а все расходы по содержанию объекта до сдачи в эксплуатацию несет подрядная организация - застройщик.

- Да, действительно, ко мне приезжал представитель отдела строительства, который представился как Канат. Он сказал, что беседка числится на балансе их отдела, - пояснил «НГ» Аждар. - Он мне сказал, что иск в суд можно подавать на их отдел.

Так как позиция сотрудника отдела строительства, который выезжал на место происшествия, и руководителя отдела не совпадали, корреспондент «НГ» позвонил специалисту, который приезжал к Шевчуку, чтобы уточнить окончательную позицию отдела строительства и узнать, так все-таки на их балансе числится беседка или нет. Спустя примерно час нашего телефонного разговора, Канат подтвердил, что беседка находится на балансе их отдела, а значит и отвечать перед судом и возмещать материальный ущерб будут они. До этого он повторял позицию руководителя отдела строительства и говорил, что возмещать ущерб, вероятно, будет застройщик.

Аждар пояснил, что сейчас жильцы дома еще больше укрепили беседку своими руками из подручных материалов. Поставили колышки из арматуры. Теперь она уже точно никуда не улетит.

- Сейчас планирую подавать иск в суд, уже нашел адвоката, который вскоре займется этим вопросом, - пояснил мужчина. - Адвокат сказал, что нужно подавать иск не на отдел строительства, а на имя акима Костаная и сразу же на ПКСК. В иске мы также укажем, чтобы суд выявил ответчика, то есть, чтобы понимать, кто именно виноват и на чьем балансе стоит беседка. Когда это будет установлено, мы сразу же напишем заявление на виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

Фото Андрея СКИБЫ