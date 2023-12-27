Жильцы пятиэтажного дома № 83 в 1 квартале микрорайона Кунай заселились 11 октября 2023 года. За 2,5 месяца обнаружили дефекты и недоделки застройщика - ТОО «Актобе Саулет».

В дом № 83 микрорайона Кунай жильцы заселились в октябре 2023 года



Государственные арендные квартиры получили горожане из социально уязвимых категорий населения: многодетные матери, инвалиды, сироты. Ключи им вручал аким Костаная Марат Жундубаев.

На стене дома возле первого подъезда отвалился кирпич

Проблемы видно сразу: на лестнице, ведущей к первому подъезду, трещины, на входной группе отвалилась штукатурка. Жильцы также показали, что на стене дома уже отвалился один кирпич, а на фундаменте пошли трещины.

Раиса Горбенко показывает, что на входной группе первого подъезда обвалилась штукатурка

Сирота, инвалид 1-й группы Руслан КОНАКБАЕВ живет во втором подъезде. Для передвижения использует ходунки. Ранее он судился с акиматом, так как более 10 лет не мог получить арендную квартиру от государства. Суд выиграл, поэтому встал в очередь в числе первых и ему все-таки удалось заселиться.

Руслан Конакбаев - инвалид 1-й группы, передвигается с помощью ходунков



- По пандусу подняться могу нормально, но если здесь будет лед, то можно убиться! - рассказал Конакбаев. - А вот заходить в подъезд из-за того, что подъем сделан круто, мне сложно, как и выйти из подъезда. Я считаю, что он не соответствует строительным стандартам. А мы говорим, что создаем условия для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата...

Чтобы активировать электропандус, сначала нужно подняться по ступенькам и нажать на кнопку

Заходим в первый подъезд. Руслан показывает, что подняться по установленному на входе электропандусу для инвалида-колясочника без помощи проблематично: нужно опустить подъемник, а кнопка запуска находится сверху, то есть, сначала надо подняться по ступенькам!

- Во втором подъезде стоит точно такой же пандус, - отмечает Конакбаев. - И когда ко мне однажды приходил друг - инвалид-колясочник, мы не смогли его поднять наверх, потому что не разобрались, как это сделать. У нас на это ушло примерно полчаса! Он еще и через раз работает!

Поднимаемся на второй этаж, здесь находится квартира Натальи ЛЕВЕН.

На счетчиках учета потребления воды не видно показаний

- Сейчас у нас огромная проблема с счетчиками - люди не могут заплатить за воду, потому что у кого-то они замазаны и мы не видим показания, - показывает она. - В ванной у меня счетчики неправильно установлены - они смотрят в другую сторону. У меня инвалидность и не знаю, как посмотреть показания.

Полотенцесушитель в ванной прикреплен непрочно, шатается.

В квартирах еще нет газа. Наталья Левен показывает, что готовить еду ей приходится на электроплитке

- У нас также газплита не подключена к газу, готовим еду на электроплитке, - говорит Наталья. - Застройщик сказал, что подключат, только когда дом будет полностью заселен. Но как нам жить сейчас - непонятно!

Дилара Бримжанова показывает подтеки в квартире на 5-м этаже

По словам жильцов, в доме протекает крыша, часто затапливает их квартиры, особенно на верхних этажах. Заходим в квартиру на пятом этаже, владелец которой еще не заселился, так как нет отопления и электричества. А вот дефекты уже появились. В углу одной из комнат облезла и осыпалась штукатурка, батарея установлена ненадежно.

- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан. - Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно. Дефект на дефекте и дефектом погоняет... Мы живем тут всего около трех месяцев, а что будет с верхними этажами через год?! Где гарантия, что этот дом не начнет рушиться через 2-3 года?! Все квартиры требуют качественной экспертизы, которая покажет, правильно ли велись строительные работы, соблюдался ли проект. А по нему, например, в квартирах должны быть обои, застеклены балконы, но этого мы не видим! Дом некачественный и мне непонятно, как акимат его принял!

Диана КЛОКОВА живет на 5-м этаже. Она показывает, что в ее квартире тоже есть следы подтопления.

В квартире Дианы Клоковой застройщик не закрыл крышкой распредкоробки

- Застройщик не установил крышки на некоторые распределительные коробки, - отмечает Диана. - В квартире первое время также выбивало электричество, но муж все починил.

Поднимаемся на чердак. Жильцы показывают, что под трубу пришлось подставлять тазики, чтобы вода стекала в них, а не в квартиры.

На чердаке дома протекала труба горячего водоснабжения. Жители подставили тазики

- Кран сорвало и оттуда вода лилась, но проблему застройщик сразу не устранил. Приняли меры, только когда мы сказали ему, что будем звать СМИ, - говорят они. - Вон здесь все мокрое, фонтан был из горячей воды!

В квартире Елены Диденко на 5-м этаже во 2-м подъезде обвалилась штукатурка

В некоторых местах на кровле - дыры, сквозь которые идет солнечный свет. Застройщик натянул на перекладины мешки, но это не устранило проблему.

Через чердак переходим во второй подъезд. В квартире Елены Диденко на 5-м этаже осыпалась штукатурка. Раиса ГОРБЕНКО живет на 2-м этаже.

Между окном и стеной в квартире Раисы Горбенко образовалась щель...

- Не открывается балконная дверь. И чтобы помыть окно с другой стороны, я выходила на балкон через окно! - возмущается Раиса Павловна. - На боковой стороне подоконника большая щель. Мне пришлось брать цемент и алебастр, самой заделывать! Там внутри, в этой щели, пустота, не утеплили даже! На дверных косяках на балконе щели - сильно дует, я тряпками закрыла.

...чтобы из окна не дуло в другой комнате, щель закрыли пленкой

В другой комнате тоже дует из окна, приходится класть на подоконник пленку, чтобы прикрыть щель.

Квартира Руслана Конакбаева - на 1-м этаже. С момента заселения он обнаружил много дефектов, обратился в местные и республиканские СМИ, посмле чего подрядчик большинство из них устранил. Но по-прежнему не установлены поручни, передвигаться ему неудобно. Застройщик заменил входную дверь, но не сделал отделочные работы. Теперь сверху большая щель, которую немного запенили.

Застройщик заменил входную дверь в квартире Руслана Конакбаева, но сверху образовалась щель

- У меня складывается ощущение, что ТОО «Актобе-Саулет» не может содержать жилые помещения на гарантийном обслуживании, срок которого, кстати, составляет 2 года. У них постоянно какие-то проблемы с финансированием, - говорит Конакбаев.

Руслан выяснил, что на строительство из бюджета выделилио 328 млн тенге, а 1 кв. м стоит 140 000 тенге.

- У меня квартира площадью 36,8 квадратных метров, но я даже в одном квадратном метре не увидел таких денег! Потому что везде были дефекты! - возмущается он. - Я считаю, что подрядчика нужно привлекать к ответственности через суд. Я думаю, что даже из дешевого материала профессиональный строитель сделает конфетку. А если вы не можете нанять строителей, зачем вы вообще беретесь за строительство домов?!

Вместе с жильцами мы позвонили региональному директору ТОО «Актобе-Саулет» Эркину САИДМУРАТОВУ.

Жильцы звонят Эркину Саидмуратову, чтобы узнать о сроках устранения дефектов

- Конечно, дефекты мы устраним, - сразу заверил он. - Все проблемы с жильцами мы постоянно отрабатываем. Когда на крыше лопнул кран, аварию мы устранили. Вообще крыша проектная, это шатровая крыша - она такая и должна быть! Когда человек находит в квартире дефект, он нас вызывает и мы фиксируем все замечания по квартире, потом их устраняем. Мы людей не бросаем - всегда на связи.

Жильцы утверждают, что из отверстий на крыше дует. Застройщик поясняет, что такая крыша предусмотрена по проекту

Жильцы стали возмущаться - говорили, что постоянно обращались к застройщику, но в итоге за 3 месяца он так и не устранил дефекты.

- Я живу во втором подъезде, у меня в квартире постоянно выбивает рубильники! - сказала Дилара БРИМЖАНОВА.

Саидмуратов пообещал, что проблемы с электроснабжением и с балконной дверью устранят до нового года. Пообещал разобраться и с более серьезными дефектами, но назвать точный срок не смог.

Жильцы намерены подать в суд, если застройщик до нового года не устранит все дефекты.

Напомним, сироте Мухтару Нурканову, который тоже выиграл суд с акиматом, ключи от квартиры аким Костаная также вручил в октябре этого года, накануне Дня республики. Уже спустя неделю Мухтар обнаружил дефекты, а позже он и еще один сирота Марат Бучиев сообщили "НГ", что проблем стало больше - в частности, протекает крыша.

В начале декабря о дефектах в государственном арендном доме № 50 микрорайона Юбилейный сообщал сирота Никита Бененко. Там он живет уже 2 года, за это время застройщик ТОО «Статус Трейд» проблемы не решил.

Фото Андрея СКИБЫ