Процесс по исковому заявлению Руслана КОНАКБАЕВА к отделу жилищных отношений и акиму Костаная начался в специализированном межрайонном административном суде 6 апреля в режиме онлайн.

Руслан Конакбаев / Фото из архива "НГ"

Руслан - сирота, инвалид 1-й группы. В феврале 2023 года он обратился к акиму Костанайской области во время единого приема граждан. Поскольку этот же вопрос вскоре должен был рассмотреть суд, Кумар Аксакалов не стал тогда комментировать.

- В 2013 году, еще когда я воспитывался в детском центре, я встал в очередь на получение жилья из госжилфонда по категории «дети-сироты», - рассказал суду Руслан. - Когда я вставал в очередь, был под № 2 162, сейчас - № 835. В базе информационной системы Kezekte.kz отсутствуют данные о получивших жилье детях-сиротах, начиная с 2018 года. Есть статистика за 2017 год, там указан только 1 человек, больше информации нет. 20 января детям-сиротам, по информации отдела жилищных отношений акимата Костаная, были выданы 22 квартиры. Знакомая девушка, также сирота, сказала мне, что она стояла в очереди на получение квартиры с 2010 года и уже получила квартиру. Разница всего 3 года, но я все еще под № 835! Когда будет продвигаться очередь и где справедливость?!



По его мнению, очередь за это время не двигалась, что является нарушением законодательства со стороны чиновников.

Кадр из видео

- Очередь по категории «дети-сироты» продвигается автоматически, - пояснила представитель акима Костаная Алтын ТУЛЕКОВА. - Она может измениться, только если очередник умирает или по решению суда.

Конакбаев заявил, что в автоматизированной системе могут быть ошибки. И спросил - есть ли гарантия, что система не может сломаться. Он ходатайствовал, чтобы прокуратура области провела проверку в отношении разработчика данной информационной системы, а также о его допросе на следующих заседаниях. Судья оба ходатайства удовлетворил.

- С нашей стороны ошибки маловероятны - у нас постоянно проходят проверки со стороны сотрудников департамента Агентства по делам госслужбы, - пояснила Тулекова. - Есть службы, которые занимаются восстановлением данных в этой базе, это не в компетенции акимата.

Кадр из видео

- Конакбаев встал в очередь на получение жилья 24 октября 2013 года и за 10 лет поменял свою позицию в очереди с № 2 162 на № 835, - пояснил суду представитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Владимир МОИСЕЕНКО. - А значит, за это время квартиры от государства получили почти 1 500 человек.

- В законе указано, что жилье по этой категории предоставляется до 29 лет. В очереди еще 800 человек, такими темпами я могу не успеть! - высказал свои опасения Конакбаев. - Почему те, кто встал в очередь в 2010 году, уже получили квартиры, а я еще нет?

Моисеенко ответил - по категории «дети-сироты» можно встать в очередь только до 29 лет, но и после достижения этого возраста человек остается в очереди.

Следующее судебное заседание назначено на 18 апреля.