Единый прием граждан, который в нашем регионе проводится впервые, прошел 16 февраля в здании Jastar Saraiy в Костанае. На вопросы населения отвечали чиновники из всех ведомств акимата Костанайской области и областного центра, правоохранительных органов, а также аким области Кумар АКСАКАЛОВ и аким Костаная Марат Жундубаев. Корреспондент «НГ» узнал, в каких условиях проходил прием, что спрашивал народ и что им отвечали чиновники.

Жители области записываются на прием и получают талоны

Прием граждан по регламенту проходил с 10.00 до 18.00, хотя чиновники принимали людей до позднего вечера. Как сообщили в пресс-службе акима области, всего пришли 212 человек. А 81 из них был принят акимом области, остальные акимом Костаная и руководителями других госорганов.

- Прием идёт в порядке "живой" очереди, то есть задать интересующие вопросы чиновникам может любой житель области просто придя на прием, - пояснил пресс-секретарь акима Костанайской области Жуматай КАКИМЖАНОВ. - Вопросы могут быть абсолютно любого характера, нет запрещенных тем или вопросов. Также, если человек желает, чтобы на его вопрос ответил именно аким области, он будет записан к нему, минуя все нижестоящие инстанции.

Он добавил, что население области было проинформировано о мероприятии еще за 2-3 недели до начала - информация об этом была размещена на сайте акима области, распространялась в местных СМИ. Интересно, что несмотря на то, что некоторые люди записались на прием заранее, очередь все равно была по талонам.

Для посетителей приема работал буфет...

...а дети, ожидающие родителей, могли играть в специальной зоне

- Очередь сегодня идет долго, так как большинство людей хотят попасть на прием именно к акиму области, к остальным уководителям ведомств сидит примерно 2-3 человека. Кроме того, время не регламентировано на вопросы, и кто-то может обсудить все за 5-10 минут, а кто-то в течение получаса, - пояснил Какимжанов. - Кумар Аксакалов отметил, что такой подход работы с населением даст положительный результат, поэтому данный формат встреч будет проводиться ежеквартально, услышаны будут все! Мы также создаем все необходимые условия для населения: помещения теплые, есть кресла, где можно отдохнуть, работает буфет, где можно перекусить.

Зоны отдыха организовали не зря: очередь продвигалась медленно. Одной из ожидающих была Жибек Нургазина и ее юрист. Жибек получила арендное жилье в рамках программы «Нурлы Жер» в 2021 году в доме № 48 в мкрн Юбилейный. Но уже сейчас у дома много проблем. Подрядчик ТОО «Экспо-Транс», возводивший многоэтажку, не устраняет дефекты, хотя дом еще на гарантийном обслуживании. Кроме того, из-за недобросовестной обслуживающий организации, с которой жильцы заключали договор, в доме появились новые проблемы.

Анара Саламатова (слева) и Жибек Нургазина

- Оказанием услуг в доме Жибек занималось ТОО «Формат-21», - рассказала представитель женщины, юрист Анара САЛАМАТОВА. - В итоге данная компания выполняла работу недобросовестно, и это отрицательно сказалось на состоянии дома. Поэтому его содержание жильцы ведут самостоятельно: обслуживают придомовую территорию, участки кондоминиума, вместо обслуживающей организации.

По словам юриста, в прошлом году жильцам пришлось собрать около 600 000 тенге на ремонт кровли дома, около 200 000 тенге на ремонт технического этажа, на замену радиаторов и другие работы. Обслуживающая компания такие работы не проводила, хотя акты выполненных работ были подписаны отделом ЖКХ акимата Костаная.

Несмотря на то, что Жибек и ее представитель пришли на прием к 10 утра и даже записывались заранее, попасть к столу чиновников им удалось лишь около 20.00. Аким области совместно с акимом Костаная и его заместителем Русланом Карпеновым выслушали вопросы Жибек и Анары. Чиновники сказали, что возьмут их проблему на контроль.

Жибек и Анара на приеме у Кумара Аксакалова (в центре), Марата Жундубаева (справа) и Руслана Карпенова (слева)

- Мы сейчас проконтролируем, чтобы они сделали работы качественно, жильцы должны также проследить, чтобы застройщик устранил все проблемы, - пояснил Кумар Аксакалов. - Вы можете фотографировать все недочеты и отправлять в акимат города.

Марат Жундубаев поручил Руслану Карпенову проконтролировать застройщиком и обслуживающей организацией выполнение своих обязательств.

Были у пришедших на прием к чиновникам людей и вопросы о получении жилья.

Мухтар Нурканов и другие очередники на приеме у акима Костаная Марата Жундубаева

- Мы сначала хотели записаться к акиму области, но нас не пустили, - рассказал житель Костаная Мухтар НУРКАНОВ. - Сказали, что аким области не решает жилищные вопросы, поэтому нас отправили к акиму Костаная. Обращался я по вопросу постановки в очередь на получение жилья, так как я сирота. Меня не поставили в очередь вовремя, сейчас сужусь, со мной был инвалид второй группы Сергей Бабушкин, я просил для него комнату в общежитии, так как ему негде жить.

В итоге, поговорив с акимом Костаная, Мухтар рассказал «НГ», что так как рядом не было руководителя отдела жилищных отношений, чего-то конкретного Жундубаев ему не сказал, но сегодня, 17 февраля, Нурканову пришло сообщение, что его обращение зарегистрировано и находится на рассмотрении. Бабушкину аким пообещал выделить комнату в общежитии по адресу пр. Кобланды Батыра, 37.

О том, почему свои проблемы он хочет обсудить с акимом области, рассказал и инвалид первой группы, сирота Руслан КОНАКБАЕВ.

Руслан Конакбаев - инвалид первой группы

- В 2013 году я встал в очередь на получение жилья из госжилфонда по категории «дети-сироты», когда я вставал в очередь я был под № 1162, сейчас я под № 834, - рассказал «НГ» Руслан. - В базе информационной системы Kezekte.kz отсутствуют данные о получивших жилье детях-сиротах, начиная с 2018 года. Есть статистика за 2017 год и там указан только 1 человек, больше информации нет. 20 января выдавали квартиры, и детям-сиротам, по информации отдела ЖКХ акимата Костаная, было выдано 22 квартиры, и знакомая девушка, также сирота, сказала мне, что она стояла в очереди на получение квартиры с 2010 года и уже получила квартиру. Разница всего 3 года, но я все еще под № 834! Когда будет продвигаться очередь и где справедливость?!

Он добавил, что ранее он уже пытался попасть на прием к прежнему акиму области Архимеду Мухамбетову, но на КПП его не пустили и посоветовали записаться к заместителю акима, хотя на приеме у замов Конакбаев уже был, и его проблемы не решились.

- Хочется, чтобы соблюдался порядок, ведь акимы областей и городов, районов могут принимать население и без записи, если вопрос действительно требует внимания! - отметил Руслан. - Если мы обращаемся в госорганы, значит мы уже прошли все инстанции. Мне бы хотелось, чтобы не было бумажной волокиты и сплошных отписок, чтобы поручения выполнялись и были действенными!

Он добавил, что, по его мнению, прием граждан проходил очень медленно и в здании Жастар Сарайы находились в основном госслужащие, а не население.

- Я считаю, что нужно оптимизировать такие приемы. Проводить их в открытых кабинках, куда свободно может зайти любой желающий и услышать, о чем говорят другие, — это неправильно, - считает Руслан. - Должны были быть отведены кабинеты, или сначала бы поднимались в большом зале вопросы общего характера. А потом уже на личном приеме, в кабинете. Я хочу задать вопросы акиму области и хочу, чтобы мне было комфортно. А вообще я рад, что аким области открыт для народа, но его подчиненные не всегда объективно решают вопросы населения.

После встречи Руслан рассказал «НГ», что аким области ответил, что, по его мнению, такие приемы - активный формат поддержки населения и он видит в этом перспективу, о нюансах проведения приемов аким не говорил. Он также обещал помочь Конакбаеву утроится на работу. Основной вопрос Руслана о получении жилья аким области комментировать не стал, так как мужчина собирается судиться с отделом ЖКХ.

Своими впечатлениями о встрече поделилась и президент ОО "Радуга" матерей детей-инвалидов Костаная Наталья КОЛОСКОВА:

- 9 февраля этого года я написала письмо акиму области и отнесла в облакимат, зарегистрировала и записалась на приём. Даты не сказали, поэтому увидев объявление об открытом приеме 16 февраля пришла в Жастар Сарайы в 9.50, - рассказала она "НГ". - Прождав целый день, в 17.15 попала к столику акима области. Задала ему 3 вопроса.

Первый из них - проблема с занятиями по плаванию для детей с инвалидностью.

- С 2013 года по договорённости с управлением спорта наши дети 2 раза в неделю по 2 часа могли плавать в аквапарке "Осьминог", у них был прекрасный тренер Ануар, мастер спорта, чемпион. Благодаря ему дети стали ездить на республиканский соревнования, становились призёрами и победителями! - рассказала Наталья. - А теперь "Осьминог" закрыли на реконструкцию и его судьба не известна, могут продать частнику, а дети сейчас остались без занятий!

Кумар Аксакалов ответил ей, что продавать "Осьминог" не будут. Чиновники намерены искать средства на его реконструкции. А пока управление спорта найдёт деньги, чтобы платить за плавание детей в "Термопарке".

- Второй вопрос: о досуге детей инвалидностью в лагере "Хатико". С прошлого года за досуг наших детей платили благотворители - СПК "Тобол" и фонд "Здоровье KZ". Это был замечательный отдых на природе, с сопровождающими мамами! - рассказала Колоскова. - Ещё впервые управление образования области выделило средства для отдыха 100 детей региона с инвалидностью и особыми образовательными потребности вместе с сопровождающим. Но этого недостаточно. Управлению координации занятости и соц. программ стоит тоже выделить на это средства, ведь в области 2 600 детей с инвалидностью!

Аким области ответил Наталье, что средства на это из бюджета будут выделены.

- По третьему вопросу - об использовании бывшей резиденции президента, я предложила сделать там "Резиденцию детства", т.е. круглогодичный лагерь по типу "Артека" в России, или центр для всех детей Костанайской области, в том числе для детей с инвалидностью, - пояснила Наталья Колоскова. - Аким сказал, что резиденция действительно будет использована для детей, но конкретно в какой форме - то ли лагерь, то ли реабилитационный центр, еще будут решать. Впечатление от встречи руководителем хорошее: видна его искренняя заинтересованность, смотрит в глаза человеку, внимательно выслушивает, задаёт вопросы и т.д. Так что будем жить дальше и работать, улучшая жизнь наших людей и страну!

Родители учеников СШ №122 в мкрн Костанай-2 в Костанае обращались к акиму области по поводу плохого состояния их школы

На прием пришли и родители учеников СШ №122 в мкрн Костанай-2, в которой за 58 лет ни разу не было капремонта. После встречи с акимом области они сообщили «НГ», что вопрос Аксакалов рассмотрел и поручил своему заместителю и руководителю управления образования Костанайской области Айман Ибаревой взять эту проблему на контроль. 18 февраля они обсудят все проблемы на встрече с родителями и руководством школы в ее здании.

В пресс-службе акима области добавили, что теперь такие приемы будут проводиться ежеквартально.

Фото Андрея СКИБЫ