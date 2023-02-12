"В этом здании даже без сильных морозов всегда холодно", "невыносимый запах туалета", "наши дети не заслуживают всего этого" - это цитаты из опубликованного в последнем номере "НГ" письма акиму области, под которым подписались 118 родителей учеников костанайской школы №.122.

Новая входная группа и пластиковые окна соседствуют со старыми деревянными дверями и окнами

10 февраля корреспондент «НГ» встретился с родителями, директором школы и специалистом отдела образования акимата Костаная, чтобы выяснить, как планируют решать эти вопросы.

В здании по ул. Белинского, 5 в микрорайоне Костанай-2, кроме школы № 122, разместились ясли-сад, приют для детей и дом культуры. За 58 лет (построили его в 1965 году) здесь ни разу не было капитального ремонта. В школе 548 учеников, все учатся в первую смену, детсад посещают 500-600 детей.

- Из-за морозов в декабре 2022 года в трубах поднялось давление, они полопались. А если бы дети находились не на дистанционке, а в школе? Даже представить страшно, что могло бы случиться... - говорит мама ученика 3 класса Надежда МОРЕЦ. - Ситуацию усугубило еще и то, что стены и пол продуваются из-за трещин, а окна старые - на них стоят еще деревянные рамы, заклеенные полиэтиленом. У нас в селах школы и то лучше!

По словам Надежды, дети в декабре прошлого и январе этого года сидели на уроках в зимних куртках, в кабинетах стояли обогреватели, на уроках физкультуры бегали в зимней обуви.

В декабре и январе на физультуру дети ходили в зимней обуви /Фото предоставлено родителями школьников

- В начале января в кабинетах было около 11 градусов, мой ребенок часто простывал, - рассказала Морец. - Дети клали на стулья книги, чтобы не сидеть на холодных.

С июня 2022 года директором СШ № 122 работает Маржан АЙМАГАНБЕТОВА.

- Конечно, школа требует капитального ремонта, - отмечает она. - Как решалась эта проблема ранее, я сказать не могу. Мы обсуждали этот вопрос на общешкольных собраниях. Я обратилась в отдел образования, его руководитель присутствовала на встрече. Была создана комиссия для решения этой проблемы. На данный момент в школе тепло.

Из бюджета выделят 18 млн тенге на текущий ремонт: 8 млн тенге на полную замену системы отопления, 10 млн - на замену окон, внутренней отделку, дверей, проведение инженерных коммуникаций.

- По капитальному ремонту подали заявку на разработку ПСД, - добавила Аймаганбетова. - Да, сейчас у нас есть холодные кабинеты, но уроки мы проводим только в теплых.

На кирпичном трехэтажном фасаде видны трещины в фундаменте. На входе в школу деревянные двери, хотя входную группу обновили, уложили брусчатку.

В столовой старый, местами потрескавшийся линолеум, на потолке потеки, за трубами ржавчина - родители сказали, что зимой здесь был порыв.

Недалеко от столовой в коридоре чернота на белых трубах - следы ремонта на местах, где они лопнули от давления. Батареи сейчас теплые.

Окна заклеены полиэтиленом который прибит гвоздями к деревянным рейкам.

От туалета на первом этаже несет канализацией, трубы заржавели и протекли.

- Все проваливается, все гнилое, в какой школе вы видели, чтобы линолеум был прибит железками?! - возмущалась Надежда, пока мы шли по коридору. - Если его поднять, страшно будет!

В спортзале, по словам директора, занятия сейчас не проводятся. Температура - 15-16 градусов.

В коридоре возле актового зала запасной выход заклеен на скотч и закрыт, через щели в двери дует.

В кабинетах труда возле актового зала на первом этаже прохладно - 15 градусов, директор пояснила, что дует из окон и были проблемы с батареями. В других кабинетах 22-24 градусов.

На втором этаже в одном из кабинетов стоит обогреватель, потрогал - холодный. Учительница сообщила - включали, когда было холодно.

В библиотеке тепло, окна заменены на пластиковые.

- Сейчас по капитальному ремонту расчеты на разработку ПСД уже есть, - сообщила «НГ» руководитель отдела жизнеобеспечения отдела образования акимата Костаная Асия ТУЛЕКОВА. - Ремонт будет однозначно, но точно сказать, когда именно, мы не можем. Текущий ремонт планируется провести мае-июне и до августа, уже определен подрядчик из Караганды. Обращались ли предыдущие директора с заявкой на проведение ремонтов, я не знаю, в то время я не работала в этой должности.

Фото Андрея СКИБЫ