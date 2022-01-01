И. П. ВИНЮКОВА, В. В. АДЫНЕЦ, О. Л. ЮРЕВИЧ, Е. А. ВАСИЛЮК, Т. А. ШТАНГ, Е. Ю. ИЛЯХУНОВА, Л. Т. МАКСИМОВА (всего - 118 подписей), Костанай

Акиму Костанайской области К. И. Аксакалову

Уважаемый Кумар Иргибаевич!

К вам обращаются родители учеников школы № 122 и воспитанников яслей-сада № 1 города Костаная, находящихся по адресу ул. Белинского, 5, с просьбой обратить внимание на наши школу и сад (в одном здании школы расположены 4 организации: приют для детей, ДК «Мирас», школа № 122, ясли-сад № 1).

Школа была построена в 1965 году, по меркам и стандартам того времени, через 2 года этой школе будет 60 лет. Посещают ее около 500-600 детей, ясли-сад - 50-100 детей.

За почти 60 лет существования данной школы не было проведено ни одного ремонта. Этой зимой не выдержали батареи, так как были сильные морозы, поднялось давление, батареи лопались в декабре, теперь и в январе. Благо, что детей не было в этот момент в школе. А если бы они находились там? Даже представить страшно, что могло случиться...

После аварий школа отправила детей заниматься дистанционно, а дети приюта остались на своих местах, хотя отопление у них тоже было отключено, ясли-сад детей не принимал. Сколько планов было разрушено из-за того, что родители не могли отправить детей в сад.

В основном в школу и сад ходят дети района Костанай-2, в приюте находятся дети со всей области. Везде дети...

В этом здании даже без сильных морозов всегда холодно, все стены в трещинах, облицовка кое-как держится. Фундамент весь в трещинах, в основном холод идет из-под пола. Несмотря на то, что летом белят и красят, школа чахнет с каждым годом. Из окон дует, так как деревянные рамы уже очень старые, поэтому заколочены полиэтиленом, а на дворе уже 21-й век.

В данный момент в школе очень холодно, дети часто ходят в одежде, дома жалуются и говорят, что во многих кабинетах включены обогреватели, но от этого теплее не становится. А где техника безопасности? Почему это никого не волнует?

Администрация школы говорит, что все под контролем, персонал ведет дежурство, но мы узнали, что в декабре замкнула проводка, все педагоги забегались, пока электрик устранил это. А если бы случился пожар? С кого бы мы спрашивали?

Электрокабели совсем не выдерживают перегрузок. Также мы хотим отметить, что из здания выходит тепло, стены в трещинах. В помещении после новогодних праздников было +11 градусов, что не соответствует СанПиН.

Полы очень холодные, а ведь дети в саду сидят на нем, поэтому часто простужаются.

В коридорах стоит невыносимый запах туалета, так как канализация старая. Наши дети не заслуживают всего этого. В школе и садике должны создаваться безопасные и благоприятные условия, чего мы не можем сказать о нашей.

Количество домов в районе Костанай-2 увеличивается с каждым годом за счет переселенцев, а также растет число постоянно проживающих семей на территории. Многим семьям приходится возить детей в другие детские сады и школы города. Родители высказывались, что в эти холодные сараи больше детей не поведут. А куда нам девать своих детей? У нас нет возможности переводить их в другие организации. В этом не виноваты наши дети. Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать капитальный ремонт здания. Дальше тянуть нельзя, надеемся, что вы не оставите это просто так, примите кардинальные меры. Ведь дети - наше будущее. Не оставляйте нас с этой бедой, потому что это беда!