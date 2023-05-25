Решение по иску Мухтара НУРКАНОВА в адрес отдела жилищных отношений акимата Костаная вынес 24 мая областной суд.

16 февраля 2023 года. Мухтар Нурканов на приеме у акима Костаная Марата Жундубаева /Фото из архива "НГ"

Ранее Нурканов обращался с исковым заявлением в специализированный межрайонный административный суд - просил поставить его в очередь на получение жилья из государственного жилищного фонда не с 2011 года, а с 2009 года. 9 января ему отказали.

Мухтар стоит в очереди по категории «дети, оставшиеся без попечения родителей» под № 278. За 12 лет продвинулся на 300 позиций. О своей проблеме он рассказал во время единого приема граждан акиму Костаная Марату Жундубаеву.

С похожим иском к акиму Костаная обращался еще один сирота - Руслан Конакбаев. Он просил поставить его в очередь не с 2013 года, а с 2009 года.

- С 1 июля 2009 года в жилищном законодательстве РК произошли изменения: категории «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей» объединили в одну, в связи с чем с 2009 года дети, оставшиеся без попечения родителей, тоже впервые стали иметь право на получение жилья от государства, - аргументировал Руслан. - В очередь меня поставили только 24 октября 2013 года, когда я еще воспитывался в детском центре. Поэтому прошу акима города поставить меня в очередь на жилье, как положено, с 2009 года.

Его заявление суд не удовлетворил, Конакбаев намерен продолжить тяжбу.

Мухтар Нурканов пояснил коллегии облсуда:

- Считаю, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно, так как в очередь на получение жилья из госжилфонда меня поставили в 2011 году. О том, что я могу встать в очередь в 2009 году, когда воспитывался в областном Доме юношества, меня никто не известил, я узнал об этом случайно, когда мне было уже 23 года, от совершенно постороннего человека, у которого снимал квартиру.

Представитель управления образования акимата Арман ЖОЛТАЕВ заявил, что не согласен с доводами Нурканова. И отметил - в 2008 году, когда сирота выпустился из детдома, ему уже было 20 лет, а в Доме юношества не могли знать об изменениях в законодательстве, которые примут только годом позже - в 2009-м. А так как Мухтару на тот момент было больше 18 лет, его уже не обязаны были опекать.

- Нурканов имел право самостоятельно обратиться в акимат для постановки его в очередь, - подытожил Жолтаев. - В нашей области есть два Дома юношества, сироты имеют возможность находиться там до 23 лет. Здесь все зависит от самого воспитанника, но он может уйти по личному заявлению, либо его исключают по отрицательным мотивам. Но заявление Нурканова, к сожалению, в архивах не сохранилось.

Истец пояснил, что заявление он действительно писал, но договор о том, что он может находиться в Доме юношества до 23 лет, с ним не продлили и никто ему о такой возможности не говорил.

- Мне сказали писать заявление об уходе из Дома юношества и все! - рассказал Нурканов. - Никто мне не объяснял, что я могу остаться!

Председатель судебной коллегии по административным делам Сергей Нуров, а также судьи Галина Зинина и Карлыгаш Исмагулова решили, что нужно допросить руководство Дома юношества, чтобы узнать, почему сироту заставили подписать заявление в 2008 году. Получается, что его права были нарушены. Также, отметила коллегия, Дом юношества должен был опекать сироту до достижения 23-летнего возраста и поставить его в очередь на жилье.

- Истец был поставлен на учет в 2011 году, то есть по факту его обращения в наш госорган, - пояснил суду ответчик, представитель отдела жилищных отношений акимата Владимир МОИСЕЕНКО. - Жилище категории, в которой состоит Нурканов, предоставляется государством в первую очередь. Я полагаю, что решение судом первой инстанции вынесено в соответсвии с законодательством и обоснованно, поэтому прошу в удовлетворении жалобы отказать.

Он добавил, что массовое строительство домов для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется на протяжении последних двух лет и в январе 2023 года государство уже распределило 22 квартиры для этих категорий. По мнению Моисеенко, Нурканов должен получить квартиру в ближайшее время.

Как сообщил «НГ» Мухтар Нурканов , во время второго заседания суд допросил социального педагога Валентину Семикоз, которая работала в Доме юношестве, когда он там воспитывался. Она охарактеризовала Мухтара положительно, пояснила, что он был адаптирован к жизни в социуме и поэтому руководство Дома юношества приняло решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

Так как руководитель Дома юношества по состоянию здоровья не смог прийти на заседание, вопрос о принуждении Мухтара Нурканова к расторжению договора судьи не задавали.

Коллегия постановила отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить иск. Отдел жилищных отношений обязан изменить дату постановки в очереди Нурканова с 2011-го на 2009 год.

Объясняя свое решение судьи отметили, что законные права Нурканова были нарушены и он должен был встать в очередь до 23 лет.