Решение по иску жителя Костаная, сироты и инвалида первой группы Руслана КОНАКБАЕВА в адрес отдела жилищных отношений акимата Костаная и аппарата акима Костаная, 28 апреля, принял специализированный межрайонный административный суд. Четвертое по счету и последнее заседание проходило, как и остальные, в режиме онлайн.

Судебное заседание 28 апреля началось с прений сторон, однако представителей СМИ почему-то не подключили. Мы пытались взять комментарий секретаря судебного заседания, но на сообщение в WhatsApp она так и не ответила. Решение о том, что процесс будет закрытым, судья не принимал.

Тем не менее, Руслан предоставил нам документ: в котором отражена официальная позиция ответчика:

- С 2022 года функционирует Единая национальная система учета очередников «kezekte.kz». В вышеуказанной системе отсутствуют сведения о предоставлении жилья и об исключении из списка очередности граждан, - пишет в письме судье руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Радик ИСКАЛИЕВ. - Учитывая изложенное, предоставить указанные сведения не представляется возможным.

Так как ответчики не могут предоставить истцу необходимую ему и его адвокату информацию, Руслан не видел дальнейшего смысла в данном судебном процессе и ходатайствовал об отзыве своего иска.

- Суд определил возвратить административный иск, - зачитал определение суда судья Ибрагим ДЕЗИЕВ. - На определение может быть подана частная жалоба, письменное ходатайство прокурора в Костанайский областной суд через административный суд в течение 10 рабочих дней с момента оглашения определения суда.

Конакбаев рассказал "НГ", что теперь он направил заявление на имя акима Костаная Марата Жундубаева, и, если чиновники не выполнят его просьбу, то он вновь намерен судится с ними. В своем заявлении Руслан указал следующее:

- С 1 июля 2009 года в жилищном законодательстве РК произошли изменения: категории "дети-сироты” и “дети, оставшиеся без попечения родителей” объединили в одну, в связи с чем с 2009 года дети, оставшиеся без попечения родителей, тоже впервые стали иметь право на получение жилья от государства, - пишет в заявлении Руслан. - В очередь меня поставили только 24 октября 2013 года, когда я еще воспитывался в детском центре. Поэтому я прошу акима города поставить меня в очередь на жилье, как положено, с 2009 года, так как иным способом решить возникшую ситуацию не имею возможности.

Напомним, в 2013 году Руслан встал в очередь на получение жилья из госжилфонда по категории «дети-сироты» под номером 2 162. Сейчас его номер - 835. В базе информационной системы Kezekte.kz отсутствуют данные о получивших жилье детях-сиротах, начиная с 2018 года. В 2017 году указан только 1 человек.

На первом заседании Конакбаев говорил про ошибки в работе системы. Чиновники в ответ заявляли, что это маловероятно, и добавляли - их постоянно проверяют сотрудники Агентства по делам госслужбы.

На втором заседании акимат предоставил суду предписание прокуратуры Костаная об устранении нарушений от 8 января 2021 года, чтобы доказать - ошибки были, но их устраняют. Оказалось, что тогда акимат предоставлял жилье своим же сотрудникам. Всего при проверке установили 14 фактов незаконного предоставления жилья.

В своем иске Руслан ходатайствовал, чтобы акимат предоставил ему сведения обо всех получивших квартиры из госфонда с 2008-го по 2013 годы. Суд ходатайство удовлетворил.

Представители акимата ссылались на систему kezekte.kz и говорили, что необходимые данные нужно искать там. Во время второго заседания также допросили разработчика системы kezekte.kz. Он пояснил, что все сведения, которые указаны в системе, ему предоставляют сотрудники акимата, потому эту информацию нужно спрашивать у них.

Ответчики на суде предоставили лишь список с краткой инофрмацией по очередникам с 2008 по 2013 годы / Фото предоставлено Русланом КОНАКБАЕВЫМ

На третьем заседании, которое прошло 27 апреля, Руслан и его адвокат так и не смогли добиться от чиновников необходимой информации, на втором заседании они лишь предоставили список с краткой информацией по предоставлению жилья детям-сиротам с 2008 о 2013 годы, но ее явно было недостаточно для понимания полной картины.

Ответчики также ссылались на данные базы kezekte.kz и говорили, что она полностью автоматизирована и интегрирована с другими базами, а ошибки если и есть, то они сразу же устраняются.

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