Ежегодный татаро-башкирский праздник Сабантуй состоялся 6 июля на городском пляже Костаная. В этом году он приурочен сразу к двум событиям – Дню столицы и 30-летию общины «Дуслык».

Как отметили организаторы, число гостей в этом году стало рекордным по сравнению с предыдущими.

– Мы проводим Сабантуй уже в 30-й раз. Каждый год ищем спонсоров, волонтёров – без этого праздник не состоялся бы. Особенно сложно в этот раз было найти телегу с лошадью для церемонии открытия, но, несмотря на трудности, справились, – рассказал представитель общины Ринад БЕКТЕМИРОВ.

Организаторы подчёркивают, что цель мероприятия – сохранение и популяризация татарского и башкирского культурного наследия, однако Сабантуй уже давно стал праздником не только для представителей этих народов, но и для всех костанайцев.

Праздник условно делится на три части: концертную, спортивную и развлекательную. На сцене с полудня до вечера проходили музыкальные выступления, пели на татарском и башкирском языках, исполнялись народные и современные танцы.

– Я участвую с детства, всегда немного волнуюсь, несмотря на опыт. Но публика очень тёплая. В этом году особенно понравилась локация – есть тень, комфортно и артистам, и зрителям, – поделилась певица Гюльфия ИСКАКОВА.

Во второй части праздника прошли традиционные спортивные соревнования: ношение воды с коромыслом, армрестлинг, поднятие гирь. Главный приз – живой баран. Для детей были организованы шуточные конкурсы: борьба с мешками, бег с ложкой во рту и многое другое.

- Я пришла первый раз. Хотела давно, но всё не удавалось. Очень понравилось, песни, танцы, конкурсы. Дети участвуют, люди улыбаются. Атмосфера хорошая, – рассказала Гульнар КАТАЕВА.

– Я участвовала в конкурсе, носила воду с коромыслом и даже выиграла приз – полотенце. Всё весело, доступно, нам с мужем нравится, мы на все городские праздники стараемся ходить, – добавила гостья праздника Роза.

По периметру зоны были установлены юрты, оформленные в национальном стиле. На сцене в течение дня могли танцевать все желающие. Гостей угощали бесплатным чаем и чак-чаком. Как сообщили организаторы, было приготовлено 25 килограммов чак-чака, который раздавали всем желающим. Также на территории работали торговые точки с напитками, шашлыком, сладостями.

– Для меня это праздник зерна, труда, традиций. Я хожу на Сабантуй с самого начала, и особенно приятно видеть, что молодёжи много. Традиции не забываются. Понравилось, что всё бесплатно – и чай, и угощения, – отметил постоянный гость праздника Камиль МУСТАФИН.

Некоторые гости приходили с семьями и устраивали пикники прямо на траве рядом с концертной зоной. Организаторы задействовали волонтёров и членов общины, благодаря чему праздник прошёл без серьёзных сбоев. Все основные зоны были размещены компактно, но с учётом комфорта: сцена, спортивные площадки, торговые ряды, юрты и зоны отдыха.

По мнению гостей, с которыми поговорила корреспондент "НГ", праздник прошёл организованно и насыщенно. Сабантуй проводится в Костанае ежегодно, и организаторы уже заявили, что будут продолжать традицию.

Фото автора