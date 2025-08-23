По словам жильцов нескольких домов в микрорайоне Береке, в них не предусмотрели не только дренажную защиту подвала, но целый каскад проблем. Хотя локализация грунтовых вод была обозначена в проектах. Дома построили по госпрограмме и сдали в эксплуатацию в 2023 году.

- У нас подвал не бетонированный, просто земля и глина, - начала длинный список председатель ОСИ дома № 14 Наталья ШАПТУР. - Грунтовые воды близко. И ключи бьют, вода постоянно поднимается. Там грибок, плесень, сырость. Я вот на первом этаже живу. Дети могут заболеть. Это же грибок, это страшно.

В подвале дома размещены щит электричества и насосная станция. Жильцы боятся, что уровень грунтовых вод поднимется и инженерные сети замкнет.

- В отделе строительства ответили, что они подали заявку на конкурс. Кто-то должен этот тендер выиграть, потом разработать проект. А на следующий год у нас гарантия закончится, - беспокоится жительница дома № 11 Татьяна КИРПОТА. - Потом что будет? Будет ли у нас эта дренажная система? Если закончится гарантия, это на наши плечи ляжет.

- Отмостка неправильно сделана, - возмущается Наталья Шаптур. - Вот эта вся влага идет внутрь, там все мокро, все сыпется. В квартирах идут трещины по стенам.

Ливневки у проезжей части, по словам жильцов, с ободком из асфальта, и вода просто не может в них стекать.

- Сливные трубы выходят на входную часть, - жалуется жительница дома № 1 Юлия ТРУХАНОВА. - Зимой и весной намерзает все.

Обстоятельства вынуждают жильцов включать изобретательность и удлинять отводные трубы

По словам Трухановой, чтобы не упасть на льду, люди держатся за трубу тепловой сети и уже расшатали ее.

- Водостоки все негерметичны, - добавляет Шаптур. - Идет дождь - все на голову.

И не только на голову

Да уж, вода как-то особо невзлюбила дома в этом микрорайоне. Она бьет со всех сторон - и сверху, и из-под земли, и окружает снаружи вплотную, как ров перед замком, и подступает издалека, от проезжей части, минуя ливневки.

Но вот когда она нужна, вода предательски не появляется.

- На крышах проходят трубы горячей воды, - рассказывает Татьяна Кирпота. - Зимой перемерзают трубы. Полотенцесушители постоянно холодные. Бесконечные перебои света, которые влияют на насосную станцию, отвечающую за подачу горячей воды. Если даже «моргнул» свет, там полетела станция. Такие случаи бывают раз в неделю, два раза в неделю.

По словам жильцов, типовой ответ от заказчика этих домов, отдела строительства акимата Костаная: «Застройщик не реагирует».

- Счетчики тепла идут на каждую квартиру индивидуальные, - продолжила Наталья Шаптур. - Но они неправильно их установили. Они поставили на обратную сторону, не видно их. Их надо переделать. Сейчас мы не пользуемся. Но пройдет время, мы перейдем на индивидуальные счетчики, и уже за свой счет придется переделывать.

По словам жительницы дома № 2 Индиры МОЛДАБАЕВОЙ, такое высокое размещение входной группы относительно дороги приводит к тому, что зимой люди скатываются вниз по льду.

Дальше по списку: сильная продуваемость окон и велодорожка, которую жители боятся испробовать.

- Сейчас из велодорожки проезжую часть сделали, - говорит Шаптур. - Пока сделают велодорожку, от нее уже ничего не останется. Говорят, не могут ее оградить, потому что микрорайон еще строится, благоустройство не закончено.

Помимо таких структурных проблем ,есть недочет, который, кажется, можно устранить, отправив на место одного рабочего с инструментом и набором болтов. Это - незакрепленные тренажеры. Тем не менее, они до сих пор лежат, как после урагана.

- Ждут случая, как в 8 микрорайоне в прошлом году, когда на ребенка упали футбольные ворота и он остался инвалидом, - негодует житель дома № 11 Жасулан ИНГАЕВ.

Грустно, но неудивительно наблюдать за ползущими вверх трещинами на фасаде аварийных домов советского периода. Но когда такие проблемы видишь на домах, которым не больше двух лет...

«НГ» отправила запрос в отдел строительства Костаная с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото автора