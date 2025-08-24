Опрос был проведен с 24 июля по 9 августа 2025 года среди 1100 человек в 17 регионах страны.

Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, а английского – 23,8%.

Какую языковую модель поддерживают казахстанцы

Мнения по поводу оптимальной языковой политики разделились почти поровну:

33,8% – за равные права всех языков,

30,8% – за развитие казахского при сохранении ролей русского и английского,

29,5% – за приоритетное продвижение казахского языка.

Идею трехъязычия, впервые предложенную почти 20 лет назад, по-прежнему поддерживает большинство. 50,7% считают ее актуальной, еще 32,8% – скорее актуальной. Только 12,7% респондентов заявили, что этот подход утратил значимость.

Эффективность языковой политики глазами общества

Оценки эффективности развития казахского языка также разделились:

47,2% считают политику «очень эффективной»,

18,2% – «скорее эффективной»,

28,5% – «неэффективной» (из них 4,5% – «совсем неэффективной»).

Интересно, что уровень недовольства зависит от языка общения:

среди русскоязычных – 33,6%,

среди двуязычных – 24,1%,

среди казахоязычных – 19,4%.

Барьеры и решения: что мешает развитию госязыка

Среди препятствий для развития казахского языка чаще всего называли:

нехватку квалифицированных преподавателей (26,4%),

низкую мотивацию к изучению языка (23,9%),

дефицит учебных материалов и центров (21,5%),

Казахоязычные респонденты чаще говорили о проблеме «российского инфопространства» (19,4%), в то время как русскоязычные видят главной трудностью недостаток преподавателей (34,1%).

Наиболее востребованные меры для развития языка:

повышение качества преподавания (39,8%),

более строгие требования к знанию казахского для госслужащих и работников сферы услуг (26,6%),

бесплатные курсы для взрослых (25,3%),

продвижение через кино, музыку и медиа (19%).

неэффективные методики (16,3%).

Язык и качество образования: кому доверяют больше

37,7% казахстанцев считают, что лучшее образование в стране дают на казахском языке, 23,3% – на русском. 27,9% убеждены, что качество не зависит от языка обучения.

Здесь снова ярко проявился языковой разрез:

среди казахоязычных 53,5% уверены в преимуществах казахского,

среди русскоязычных 45,3% выбирают русский.

Взрослые и казахский язык: миф или реальность

Опрос показал, что половина граждан (49,9%) никогда не встречали людей, выучивших казахский после 18 лет. Лишь 15,5% утверждают, что таких примеров много. Это подчеркивает отсутствие инфраструктуры и методик для обучения взрослых и показывает необходимость реформ в этой сфере.

Что это значит

Результаты исследования подтверждают: казахский язык уже стал главным маркером карьерного успеха и образования. Однако для его полноценного развития нужны не только курсы и литература, но и пересмотр всей модели языковой политики.

При этом идея трехъязычия, несмотря на критику, остается востребованной и поддерживается большинством.