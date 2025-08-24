80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Казахстанцы по-разному оценивают языковую политику, развитие казахского и роль других языков. Согласно результатам опроса DEMOSCOPE, половина поддерживает трехъязычие, но главную роль в карьере видят за казахским, передает ИА «NewTimes.kz».
Опрос был проведен с 24 июля по 9 августа 2025 года среди 1100 человек в 17 регионах страны.
Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, а английского – 23,8%.
Какую языковую модель поддерживают казахстанцы
Мнения по поводу оптимальной языковой политики разделились почти поровну:
-
33,8% – за равные права всех языков,
-
30,8% – за развитие казахского при сохранении ролей русского и английского,
-
29,5% – за приоритетное продвижение казахского языка.
Идею трехъязычия, впервые предложенную почти 20 лет назад, по-прежнему поддерживает большинство. 50,7% считают ее актуальной, еще 32,8% – скорее актуальной. Только 12,7% респондентов заявили, что этот подход утратил значимость.
Эффективность языковой политики глазами общества
Оценки эффективности развития казахского языка также разделились:
-
47,2% считают политику «очень эффективной»,
-
18,2% – «скорее эффективной»,
-
28,5% – «неэффективной» (из них 4,5% – «совсем неэффективной»).
Интересно, что уровень недовольства зависит от языка общения:
-
среди русскоязычных – 33,6%,
-
среди двуязычных – 24,1%,
-
среди казахоязычных – 19,4%.
Барьеры и решения: что мешает развитию госязыка
Среди препятствий для развития казахского языка чаще всего называли:
-
нехватку квалифицированных преподавателей (26,4%),
-
низкую мотивацию к изучению языка (23,9%),
-
дефицит учебных материалов и центров (21,5%),
Казахоязычные респонденты чаще говорили о проблеме «российского инфопространства» (19,4%), в то время как русскоязычные видят главной трудностью недостаток преподавателей (34,1%).
Наиболее востребованные меры для развития языка:
-
повышение качества преподавания (39,8%),
-
более строгие требования к знанию казахского для госслужащих и работников сферы услуг (26,6%),
-
бесплатные курсы для взрослых (25,3%),
-
продвижение через кино, музыку и медиа (19%).
- неэффективные методики (16,3%).
Язык и качество образования: кому доверяют больше
37,7% казахстанцев считают, что лучшее образование в стране дают на казахском языке, 23,3% – на русском. 27,9% убеждены, что качество не зависит от языка обучения.
Здесь снова ярко проявился языковой разрез:
-
среди казахоязычных 53,5% уверены в преимуществах казахского,
-
среди русскоязычных 45,3% выбирают русский.
Взрослые и казахский язык: миф или реальность
Опрос показал, что половина граждан (49,9%) никогда не встречали людей, выучивших казахский после 18 лет. Лишь 15,5% утверждают, что таких примеров много. Это подчеркивает отсутствие инфраструктуры и методик для обучения взрослых и показывает необходимость реформ в этой сфере.
Что это значит
Результаты исследования подтверждают: казахский язык уже стал главным маркером карьерного успеха и образования. Однако для его полноценного развития нужны не только курсы и литература, но и пересмотр всей модели языковой политики.
При этом идея трехъязычия, несмотря на критику, остается востребованной и поддерживается большинством.
