МЧС предупреждает о максимальном, пятом классе пожарной опасности в ряде регионов Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото предоставлено управлением туризма Шымкента

По данным РГП "Казгидромет", 23 августа на севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе прогнозируются пыльные бури, а температура воздуха в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях достигнет +35…+40 °C.

- Максимальный, пятый класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и в городе Шымкенте, - сообщили в МЧС.

Прогноз по регионам:

Астана: гроза, ветер до 20 м/с.

гроза, ветер до 20 м/с. Алматы: гроза, ветер до 15 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

гроза, ветер до 15 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. Шымкент: гроза и шквал, ветер до 20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

гроза и шквал, ветер до 20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность. Алакольские озера (Жетісу): ветер порывами более 30 м/с.

ветер порывами более 30 м/с. Павлодарская область: сильный дождь, шквал, град.

сильный дождь, шквал, град. Атырауская и Мангистауская области: пыльные бури и жара до +38 °C.

Что советует МЧС:

не разводить костры на природе;

не курить в степи и лесопосадках;

не сжигать траву и мусор рядом с сухостоем.

По прогнозу Казгидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 25 августа. На юге и западе страны ожидается устойчивая жара, на севере и востоке - грозы и шквалы.

Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что в Костанайской области в ближайшие дни ожидается сильная жара.