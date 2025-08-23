МЧС объявило об очень опасной погоде в Казахстане
МЧС предупреждает о максимальном, пятом классе пожарной опасности в ряде регионов Казахстана, передает Tengrinews.kz.
По данным РГП "Казгидромет", 23 августа на севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе прогнозируются пыльные бури, а температура воздуха в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях достигнет +35…+40 °C.
- Максимальный, пятый класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и в городе Шымкенте, - сообщили в МЧС.
Прогноз по регионам:
- Астана: гроза, ветер до 20 м/с.
- Алматы: гроза, ветер до 15 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.
- Шымкент: гроза и шквал, ветер до 20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.
- Алакольские озера (Жетісу): ветер порывами более 30 м/с.
- Павлодарская область: сильный дождь, шквал, град.
- Атырауская и Мангистауская области: пыльные бури и жара до +38 °C.
- не разводить костры на природе;
- не курить в степи и лесопосадках;
- не сжигать траву и мусор рядом с сухостоем.
По прогнозу Казгидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 25 августа. На юге и западе страны ожидается устойчивая жара, на севере и востоке - грозы и шквалы.
Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что в Костанайской области в ближайшие дни ожидается сильная жара.
