Новости

МЧС объявило об очень опасной погоде в Казахстане

23 августа 2025, 17:58 |  Происшествия

МЧС предупреждает о максимальном, пятом классе пожарной опасности в ряде регионов Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото предоставлено управлением туризма Шымкента

По данным РГП "Казгидромет", 23 августа на севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе прогнозируются пыльные бури, а температура воздуха в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях достигнет +35…+40 °C.

- Максимальный, пятый класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и в городе Шымкенте, - сообщили в МЧС.

Прогноз по регионам:

  • Астана: гроза, ветер до 20 м/с.
  • Алматы: гроза, ветер до 15 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.
  • Шымкент: гроза и шквал, ветер до 20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.
  • Алакольские озера (Жетісу): ветер порывами более 30 м/с.
  • Павлодарская область: сильный дождь, шквал, град.
  • Атырауская и Мангистауская области: пыльные бури и жара до +38 °C.
 Что советует МЧС:
  • не разводить костры на природе;
  • не курить в степи и лесопосадках;
  • не сжигать траву и мусор рядом с сухостоем.

По прогнозу Казгидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 25 августа. На юге и западе страны ожидается устойчивая жара, на севере и востоке - грозы и шквалы.

Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что в Костанайской области в ближайшие дни ожидается сильная жара.