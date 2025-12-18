В среду, 17 декабря, корреспонденты «НГ» выясняли, где и почем продают новогодние елки. Нашли только четыре таких торговых точки.

Улица Арстанбекова, недалеко от пересечения с улицей Воинов-Интернационалистов, - одна из традиционных предновогодних локаций в Костанае.

Предприниматель Кристина АФИНЕЦ торгует здесь уже 3 года. Сосны высотой 1,4-1,5 м стоят от 6 000 тенге, если высота 3-3,5 м - от 25 до 30 тысяч тенге. Привозят товар из Башкортостана ежедневно, чтобы деревья оставались свежими. В Казахстане все еще действует запрет на вырубку деревьев, поэтому предприниматели вынуждены искать поставщиков в России. По словам Кристины, живые деревья для нее - часть детства и семейной традиции.

- Я не могу перейти на искусственную елку, тем более что у меня есть ребенок, - говорит она. - Хочется, чтобы это стало традицией и передалось дальше. Искусственную елку можно купить в любой момент, а живая - это запах, это Новый год, настроение. Мы, взрослые, уже не так это чувствуем, а детям важно это ощутить.

При этом она признает, что у живых деревьев есть и обратная сторона:

- Конечно, жаль, что после праздников елки часто оказываются в мусорных контейнерах.

По мнению предпринимателя, сокращение числа точек продажи елок и сосен в Костанае в первую очередь связано с высокой конкуренцией. Не все продавцы выдерживают условия рынка.

Вторая торговая точка - возле ТЦ «Апельсин», между Костанаем и Тобылом. Эльдар ВАХИТОВ рассказал «НГ», что это семейный бизнес: продажей елок и сосен занимается его отец, а сыновья помогают. Работают так уже 6 лет.

Деревья привозят из Челябинска. В продаже есть сосны высотой от 1,5 м до 2,7 м, ели - до 2,5 метра. Цена - от 5 000 до 13 000 тенге в зависимости от размера. Есть пихтовые ветки, которые чаще используют в качестве банного веника, по 1 500 тенге за штуку.

- Если у вас частный дом, вы можете поставить елку сначала на улице, а в доме уже ближе к 20 декабря, - советует Эльдар. - Ель лучше разместить на балконе до 23-24 декабря, а после ставить в доме. Если поставите раньше, она осыпется.

Он тоже отмечает, что количество торговых точек уменьшилось из-за конкуренции. Да и в Челябинске сейчас остались только два поставщика елок.

Третье место - кольцо на въезде в Тобыл, возле «5-го магазина». Сосны и елки продают от 4 000 до 12 000 тенге (высота от 1,5 м до 3,3 м). Завозят из Кургана.

Предприниматель Анастасия АЛЁШИНА отмечает, что в этом году спрос увеличился по сравнению с прошлым.

- Наша елка тяжелая, в ней достаточно влаги, поэтому ее можно ставить и без жидкости, - говорит она. - Искусственные елки, конечно, красивые, но с живой не сравнить.

Сокращение числа мест продажи елок она объясняет тем, что предприниматели покупали слишком много деревьев и ставили на них высокую цену, а потом не успевали все распродать и работали в убыток. Потому и уходят с рынка.

- Елку здесь мы берем уже не первый год. Очень нравится запах именно живого дерева, - поделился с «НГ» покупатель Сергей МИРОШНИК. - Взяли здесь елку за 7 000 тенге - цена оптимальная.

Традиционно символ Нового года можно купить на Центральном рынке Костаная. Продавец Амантай НАЗАРБАЕВ рассказал, что есть сосны за 5 000 тенге. Деревья привозят из Екатеринбурга. Пик продаж начинается после 20 декабря.

- Сравнивать живые елки с искусственными, все равно что сравнить мясо и «Доширак»: первое ты поел и целый день сытый, а вторым не наешься, - считает Амантай.

Фото автора