Уже через несколько недель в Казахстане начнёт действовать новый критерий проверки мобильных переводов. В Комитете госдоходов Министерства финансов рассказали, что "попавших под подозрение" казахстанцев может ждать налоговая проверка, сообщает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мобильные переводы предназначены для перевода денег между физическими лицами в личных целях — например, помощь родственникам, возврат долга, подарки. Сами по себе такие переводы налогом не облагаются.

Когда могут возникнуть проблемы?

Проблема возникает тогда, когда мобильные переводы фактически используются для получения дохода — оплаты товаров, работ или услуг — на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности.

Зачем государство контролирует мобильные переводы

Некоторые предприниматели и самозанятые принимают оплату от клиентов на личные карты, чтобы не регистрировать бизнес и не платить налоги. Поэтому был введён контроль за мобильными переводами, чтобы выявлять:

скрытые доходы;

незарегистрированную предпринимательскую деятельность.

В Казахстане органы государственных доходов совместно с банками с 2023 года проводят контроль мобильных переводов по установленным критериям.

Нынешние критерии проверки мобильных переводов

Контроль основан не на одном переводе, а на систематичности поступлений.

Признаками возможных доходов считаются: получение денег от 100 и более разных людей в течение трёх месяцев подряд на личный счёт, не предназначенный для бизнеса. Сумма переводов при этом значения не имела.

Ключевое нововведение с 1 января

Это самое важное изменение – с 1 января 2026 года начинает действовать новый критерий, который дополняет прежний. Теперь учитываются не только количество переводов и отправителей, но и сумма.

Налоговики могут проверить физическое лицо, если соблюдены все три критерия:

Получены переводы от 100 и более разных людей .

. Это происходит в течение трёх месяцев подряд .

. Общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер МЗП (1 020 000 тенге).

То есть добавляется фиксированная сумма, которой не было ранее. Если хотя бы одно условие не выполняется, критерий не срабатывает.

Что происходит, если человек подпал под все критерии

Банки передают информацию по таким лицам в налоговые органы.

Налоговый орган проводит камеральный контроль (без выхода к налогоплательщику).

При выявлении расхождений человеку направляется уведомление.

Что делать после получения уведомления

У налогоплательщика есть 30 рабочих дней на реакцию.

Возможны два варианта:

1. Если вы согласны с уведомлением, подаётся налоговая отчётность, уплачиваются налоги за соответствующий период.

2. Если вы не согласны – подаются пояснения, в которых нужно обосновать, что переводы не являются доходом (например: возвраты долгов, переводы между родственниками, разовые сборы и так далее).

Когда возможна налоговая проверка

Если налогоплательщик не исполнил уведомление в срок.

Если налоговым органам нужно проверить данные, изложенные в пояснении.

То есть казахстанцам дают возможность прийти и объяснить, за что они получали указанные переводы. Однако достоверность этих данных могут проверить в любом случае. Если подтвердится, что человек занимается предпринимательской деятельностью, он обязан будет зарегистрировать ИП.