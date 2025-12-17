В Казахстане налоговые органы планируют перейти к предзаполненным декларациям о доходах и расходах для бизнеса, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Первым этапом нововведение коснется малого бизнеса уже с 2026 года. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

По его словам, переход к предзаполненным декларациям — это не инициатива бизнеса, а общемировой тренд, связанный с цифровизацией налогового администрирования.

"Это не желание бизнеса, к этому процессу идут все. Мир идет в цифровизацию. На сегодня в рамках нового Налогового кодекса элементы предзаполнения мы уже предусмотрели. И уже со следующего года можем предоставлять для малого бизнеса предзаполненную форму. В дальнейшем мы эту функцию будем расширять", — заявил Биржанов.

Как пояснил вице-министр, с крупным бизнесом уже реализуется проект "Горизонтальный мониторинг". В его рамках налоговые органы и компании работают в режиме онлайн-обмена данными.

"Крупный бизнес предоставляет все свои внутренние расчеты, всю внутреннюю документацию. Если мы видим все содержимое и все операции на всех уровнях, представлять декларацию в последующем нет необходимости", — отметил он.

Сейчас Минфин совместно с бизнес-сообществом работает над тем, чтобы распространить этот подход и на другие категории налогоплательщиков.

"Если все в цифровом формате, если мы онлайн-обмен наладим, если будем работать через агентскую составляющую и учетные системы, то необходимость представления декларации сама собой выпадет", — добавил Биржанов.

Кто будет отвечать за ошибки

При этом вице-министр финансов подчеркнул, что предзаполнение деклараций не означает, что ответственность полностью переходит к государству.

По его словам, налоговые органы будут формировать предзаполненную декларацию на основе данных, которыми располагают сами, а также информации от других госорганов и финансовых институтов, и предоставлять ее налогоплательщику как сервис.

"Налогоплательщик может согласиться с данной предзаполненной декларацией, а может и откорректировать ее", — пояснил он.

Биржанов отметил, что предзаполненная форма будет заполнена примерно на 90 процентов, но у бизнеса останется право вносить изменения.

"Это не значит, что мы берем на себя роль налогоплательщика, и это константа, которая не подлежит изменению".

Министр добавил, что налогоплательщик может сказать: "Этот доход я не считаю доходом, он относится к иной статье", и откорректировать данные. Такая возможность у казахстанцев будет.