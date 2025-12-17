Помимо работы учителем, женщина совмещала должность председателя профсоюзной организации школы. И под видом оказания материальной помощи от профсоюза брала онлайн кредиты на коллег.

Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Дело в отношении С. за неоднократное мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, завершили в суде № 2 Костаная. В период с ноября 2024 года по март 2025 года С., имея доступ к персональным данным работников, оформляла онлайн-займы в различных МФО на имя сотрудников учебного заведения. Под предлогом оказания материальной помощи от профсоюза и иных вымышленных оснований, С. организовала прохождение ими онлайн видео-верификации в микрофинансовых организациях.

Как сообщает "Правозащитный Центр Костанайской области", на скамье подсудимых оказалась Ирина Скобликова, учитель русского языка и литературы школы-гимназии № 24. Согласно приговору, который "НГ" нашла в Судебном кабинете, Скобликова пристрастилась к азартным играм. Сначала она оформляла кредиты в банках на себя, потом стала брать деньги в долг у частных лиц. А когда не смогла самостоятельно закрывать долги, придумала схему, как получить деньги в МФО. Пострадавшими по делу проходили две микрофинансовые организации. За несколько месяцев Скобликова оформила микрокредиты на семерых коллег.

- Не подозревая о противоправных намерениях, сотрудники школы, доверяя ей, проходили видеоверификацию, полагая, что участвуют в процедуре получения профсоюзной помощи. Впоследствии одобренные займы перечислялись на банковский счет С., - сообщает пресс-служба областного суда. - Незначительная часть полученных денежных средств передавалась сотрудникам школы под видом материальной помощи, тогда как остальной суммой она распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий С. причинила микрофинансовым организациям материальный ущерб на общую сумму более 3,6 млн тенге.

- При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, раскаяние в содеянном, полное признание вины, - сообщает пресс-служба. - С учетом частичного возмещения перед потерпевшими материального вреда суд назначил подсудимой С. наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с установлением пробационного контроля и лишением права занимать должности председателя правления профсоюза на 5 лет.

Но с учетом амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК осужденной сократили срок наказания до 2 лет 9 месяцев 18 дней ограничения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор вступил в законную силу.