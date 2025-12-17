Пьяного камазиста, нарушавшего ПДД, задержала полиция в Рудном
17 декабря 2025, 10:07 | Происшествия
Водитель большегруза грубо нарушал ПДД и опасно маневрировал, создавая реальную угрозу для всех участников дорожного движения. Когда патрульные полицейские остановили КамАЗ, от 32-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной, реакции - заторможенными.
- Медицинское освидетельствование подтвердило тяжёлую степень алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Фактически мужчина управлял источником повышенной опасности, полностью утратив контроль над ситуацией. По закону нарушитель понесёт жёсткое наказание: 15 суток административного ареста и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
КамАЗ отправлен на специализированную стоянку.
Последние новости
17.12.25 16:05 Учительница обманом оформляла микрокредиты на коллег в Костанае. Сумма ущерба - 3,6 млн тенге
17.12.25 13:50 Юные костанайские теннисисты стали призерами международного турнира в Саудовской Аравии
17.12.25 12:48 «Не вскрывая асфальт» - Новый метод ремонта труб внедряет водоснабжающая компания в Костанае
17.12.25 11:39 5 ошибок, которые мешают вашему сайту масштабироваться
17.12.25 11:08 Штраф за яму на дороге отменил суд, посчитав недоказанной вину руководителя отдела ЖКХ Костаная
17.12.25 09:01 Костанаец стал призером Азиатских юношеских Пара игр
16.12.25 16:46 Конькобежцы Костанайской области заняли три призовых места на этапе юниорского Кубка мира
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.