Водитель большегруза грубо нарушал ПДД и опасно маневрировал, создавая реальную угрозу для всех участников дорожного движения. Когда патрульные полицейские остановили КамАЗ, от 32-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной, реакции - заторможенными.

- Медицинское освидетельствование подтвердило тяжёлую степень алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Фактически мужчина управлял источником повышенной опасности, полностью утратив контроль над ситуацией. По закону нарушитель понесёт жёсткое наказание: 15 суток административного ареста и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

КамАЗ отправлен на специализированную стоянку.