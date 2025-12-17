Руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Азамата Бегалина привлекали к ответственности по ч.1 ст. 631 КоАП РК ("Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений"). Ему назначили штраф в размере 39 320 тенге. Однако Бегалин не согласился с доводами полиции и обратился с жалобой в суд.

Фото предоставлено Жасланом Байбазаровым

На последнем заседании 11 декабря адвокат Азамат НУРКЕНОВ заявил, что яму засыпали, чему есть видеоподтверждение.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Единственное, что не нашлось по городу, то есть нигде уже нет асфальта в силу климатических условий, - пояснил Нуркенов. - Мы закатали пока щебенкой. Сейчас она морозом схватилась, до весны простоит. А там мы капитально закатаем яму горячим асфальтом.

Адвокат сообщил «НГ», что яму закатали работники ГКП «КТЭК». Ранее сторона защиты настаивала, что именно после ремонта теплосетей образовалась просадка дорожного полотна.

Поскольку яму засыпали щебенкой, Нуркенов просил суд прекратить административное дело.

- Просим прекратить за малозначительностью правонарушения, учитывая, что ущерб никому не причинен, - добавил он. - ДТП там никаких не было.

Решение судья Азамат АЙТКУЖИНОВ огласил сегодня, 15 декабря:

- Выслушав пояснения участников процесса, суд пришел к выводу, что вина Бегалина материалами дела не доказана и не нашла своего подтверждения. На основании изложенного суд постановил - постановление о привлечении к административной ответственности Бегалина Азамата Амантаевича по ч. 1 ст. 631 КоАП РК отменить, производство по делу прекратить. В случае несогласия с постановлением оно может быть обжаловано в течении 10 дней с момента получения копии постановления.

Читайте также:

Кто должен платить штраф за яму на дороге - начальник отдела ЖКХ или коммунальщики? Ответ искали в суде Костаная