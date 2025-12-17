Бестраншейный метод позволит ремонтировать трубы, не сильно нарушая благоустройство, отметил директор ГКП «Костанай-Су» 15 декабря на аппаратном совещании в горакимате. Сейчас для этого компания закупила специальные машины, способные к таким работам.

- Не нарушается благоустройство, - пояснил директор ГКП «Костанай-Су» Казбек ШАЛАБАЕВ. - В любом случае раскопки какие-то будут - там, где колодец, места соединения. А в целом можно 150, 200, 400 метров проводить, если позволяют все коммуникации все сделать, не вскрывая благоустройство, асфальт внутридомовых территорий, детские площадки.

О еще одной новой технологии - этакой подушке безопасности на случай порывов - спросил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ:

- У нас недавно коллектор прорвало на ул. Текстильщиков. Три раз за год. Вот эти вещи надо исключать, всегда должны быть системы-дублеры. Если рвет одну сторону, значит, где-то мы можем переключится. Сейчас, насколько я знаю, мы вам деньги выделили - должны сделать там дублирующую систему.

- Закончили, - ответил Шалабаев. - Заменили 160 м, вывели запасной участок, где идет подтопление самой насосной станции и где близость дачных участков.

- Что нам даст система? - спросил градоначальник.

- Чтобы перекрыть место аварии, это минимум 1,5-2 часа надо. Диаметр заглушки 900 мм - чтоб ее закрыть, только 40-50 минут крутить. Теперь будем считать, что это исключено.

Фото автора