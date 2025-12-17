В Объединенных Арабских Эмиратах завершились V Азиатские юношеские Пара игры, которые проходили на спортсооружениях Дубая. В этих мультиспортивных соревнованиях приняли участие более 1300 молодых пара атлетов из 45 стран континента в возрасте от 12 до 23 лет, боровшихся за награды в 11 видах спорта. Всего в Дубае был разыгран 481 комплект медалей.

Честь Казахстана на Пара Играх защищали 60 спортсменов, соревновавшихся в таких видах спорта, как армрестлинг, бочча, голбол, пара легкая атлетика, пара настольный теннис, пара пауэрлифтинг, пара плавание, пара стрельбе из лука и пара таеквондо.

В общекомандном медальном зачете юношеская паралимпийская сборная Казахстана заняла пятое место, завоевав 68 медалей, в том числе 25 золотых, 23 серебряных и 20 бронзовых.

Одну из серебряных медалей в копилку Казахстана принес воспитанник КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области 17-летний Игорь Худяков из Костаная, выступавший в соревнованиях по пара настольному теннису и тренирующийся под руководством Сергея Родичкина.

На подаче Игорь Худяков / Фото instagram.com/kazparalympics

Выступая в одиночном разряде в классе MS8, куда входят атлеты по пара настольному теннису с умеренными поражениями ног или игровой руки, Худяков на групповом этапе одержал победы над представителями Гонконга и Сингапура, а в полуфинале выиграл у пара теннисиста из Филиппин со счетом 3:1. Соперником костанайского пара атлета в финале стал также казахстанец Али Макулбеков из Атырау, который является первым представителем нашей страны, выступившим на Паралимпиаде в соревнованиях по пара настольному теннису. Уступив в решающем поединке более опытному спортсмену, Игорь Худяков сказал:

- Макулбеков очень сильный соперник, но я был рад встрече с ним, потому что знал, что гимн Казахстана прозвучит на этих Играх. И я горд тем, что сумел составит ему достойную конкуренцию.

Всего в настольном теннисе казахстанские пара атлеты завоевали семь медалей - две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Игорь Худяков - серебряный призер V Азиатских юношеских Пара игр / Фото instagram.com/kazparalympics

Президент Национального Паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев подчеркнул значимость прошедших соревнований:

- Юношеские Азиатские Пара игры - это ключевая площадка, где формируется новое поколение наших паралимпийцев. Эти соревнования позволяют молодым спортсменам получить первый международный опыт, почувствовать атмосферу больших стартов и уверенно двигаться к профессиональному спорту. Все эти меры направлены на то, чтобы наши молодые спортсмены росли, развивались и могли достойно представлять Казахстан на международной арене.