Спортсмены из более чем 20 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки приняли участие в международном юношеском турнире по настольному теннису «WTT Youth Contender Dammam 2025», который прошел в Саудовской Аравии в городе Даммаме. Соревнования проводились в пяти возрастных группах от 11 до 19 лет, в двух из которых призеры определялись как в одиночном, так и в смешанных разрядах.

Победительница турнира в Саудовской Аравии Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

В числе участников турнира были и теннисисты Казахстана, в том числе и воспитанники отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2 - двенадцатилетняя Жания Бекмухамбетова и десятилетние Дагир Данияров и Артем Ваплер.

На счету юных казахстанских теннисистов девять медалей - по три каждого достоинства, завоеванных в четырех возрастных группах. Два призовых места заняли и костанайские спортсмены.

В двух возрастных группах - до 13 лет и до 15 лет - выступила тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой Жания Бекмухамбетова, завоевавшая в этом году уже семь наград на международных турнирах серии «WTT Youth Contender», проводимых Международной федерацией настольного тенниса ITTF (International Table Tennis Federation) и Мировым настольным теннисом (WTT).

Ранее она стала победительницей в возрастной группе до 13 лет на турнирах в Болгарии, Испании и Грузии, в этой же группе завоевала серебро в Турции и бронзу в Узбекистане и Казахстане, а также стала бронзовым призером в возрастной группе до 15 лет в Турции.

В Саудовской Аравии Бекмухамбетовой не было равных среди теннисисток до 13 лет. На групповом этапе она с сухим счетом 3:0 выиграла у Джаны Баджахзар из Саудовской Аравии и Альджуд Альсинави из Кувейта, затем с таким же счетом она обыграла в плей-офф на пути к финалу Кэрол Дэвид из Ботсваны, Рачу Лограби из Катара и Кенду Махмуд из Бахрейна. В решающем матче она встретилась с Малак Заки из Египта, которой год назад уступила в финале турнира в Исмаилии (Египет). На этот раз в упорной борьбе победу со счетом 3:2 одержала Бекмухамбетова, взяв своеобразный реванш и завоевав золотую медаль.

Бронзовые призеры турнира «WTT Youth Contender Dammam 2025» среди смешанных пар Жания Бекмухамбетова и Дагир Данияров / Фото ttfrk.kz

Выступая в возрастной категории до 15 лет, костанайская теннисистка уверенно вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе двух хозяек турнира, а на стадии плей-офф дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Египта.

Костанайские юноши также выступили в двух возрастных категориях - до 11 лет и до 13 лет. Однако из группы в категории до 11 лет удалось выйти только Ваплеру, который в 1/8 финала уступил теннисисту из Саудовской Аравии.

Жания Бекмухамбетов и Дагир Данияров выступили и в соревнованиях смешанных пар в возрастной группе до 15 лет. В 1/16 финала они выиграли у Рашель Аббуд (Сирия) и Юсефа Альхавая (Объединенные Арабские Эмираты) - 3:2, затем прошли пару из Саудовской Аравии Нур Баджахзар - Фарис Аль Тахер и теннисистов из Бахрейна Дану Алхайят и Саида Алави, а в полуфинале в упорной борьбе уступили казахстанской паре Арайлым Сапабек (Астана) - Кирилл Берников (Алматы), завоевав в итоге бронзовые медали.