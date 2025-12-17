«Яндекс. Такси» рекомендовано активнее использовать прогнозные данные в алгоритмах сервиса, чтобы снизить колебания цен в часы пик и обеспечить более равномерное распределение водителей в зонах повышенного спроса, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу агентства РК защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«АЗРК совместно с заинтересованными государственными органами и ассоциациями проведено очередное заседание мониторинговой группы по деятельности такси. По итогам Яндекс.Такси рекомендовано усилить использование прогнозных данных в алгоритмах для снижения ценовой волатильности в пиковые периоды и стимулирования своевременного перемещения водителей в зоны повышенного спроса», - говорится в сообщении.

Как заявили в АЗРК, агентство примет меры в случае выявления нарушений законодательства о защите конкуренции.