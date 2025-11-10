Руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Азамата БЕГАЛИНА признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 631 КоАП РК ("Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений"). И назначили штраф в размере 39 320 тенге. Корреспондент "НГ" ознакомился с протоколом и постановлением полиции по этому делу.

Фото из архива "НГ"

"3 ноября 2025 года гражданин Бегалин Азамат Амантаевич, являясь руководителем отдела ЖКХ акимата Костаная, не выполнил требования по содержанию дорог, а именно не устранил дефект дорожного полотна в виде просадки на пересечении улиц Шаяхметова - Журавлева, - указано в протоколе. - Тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.631 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях".

Согласно документам, Азамат Бегалин не явился для составления протокола. Но он подал жалобу, и теперь это дело 13 ноября рассмотрит специализированный суд по административным правонарушениям.

Фото предоставлено Жасланом Байбазаровым

- Дело в том, что руководитель отдела ЖКХ один, а дорог в городе много, - прокомментировал "НГ" юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - И чтобы обратить его внимание и исправить проблему, необходимо совершить определенные действия. В данном случае ко мне обратились жители района, в котором есть проблема с дорогой, которая не решалась много лет. В этой связи было подано заявление в полицию о привлечении руководителя отдела ЖКХ к административной ответственности. Если дорога в ненадлежащем состоянии, то зимой никто уже ничего не исправит и эта яма останется до следующего лета. Поэтому, чтобы люди могли ездить и не переживали за подвеску своей машины, можно действовать таким способом. Если отдел ЖКХ проблему не устранит, то его руководителя можно привлечь к ответственности по более суровой статье. И я полагаю, что именно штрафы помогут обратить внимание чиновников на проблему.