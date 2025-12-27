Новости

Генпрокуратура предупредила казахстанцев о захвате аккаунтов WhatsApp

27 декабря 2025, 17:01 |  Государство

Генеральная прокуратура Казахстана предупредила казахстанцев о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов WhatsApp. Этот метод получил название GhostPairing, он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. В ваш WhatsApp проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.

Сценарий прост - отправляется сообщение, замаскированное под Facebook, WhatsApp, перенаправляющая пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс Facebook, WhatsApp.

 Для подтверждения доступа к контенту, фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к WhatsApp (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалереи), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений.

Единственный способ обнаружить захват WhatsApp - вручную проверить раздел "Связанные устройства". Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.

В Генпрокуратуре призвали казахстанцев соблюдать ряд правил, связанных с кибербезопасностью:

- критически относитесь к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и различным уведомлениям;

- не вводите код WhatsApp на сторонних сайтах, запрос кода вне приложения - всегда мошенничество;

- используйте двухфакторную аутентификацию;

- регулярно проверяйте активность вашего аккаунта;

- используйте защитные программные обеспечения.

