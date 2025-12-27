Генпрокуратура предупредила казахстанцев о захвате аккаунтов WhatsApp
Генеральная прокуратура Казахстана предупредила казахстанцев о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
depositphotos.com
Сценарий прост - отправляется сообщение, замаскированное под Facebook, WhatsApp, перенаправляющая пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс Facebook, WhatsApp.
Единственный способ обнаружить захват WhatsApp - вручную проверить раздел "Связанные устройства". Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.
В Генпрокуратуре призвали казахстанцев соблюдать ряд правил, связанных с кибербезопасностью:
- критически относитесь к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и различным уведомлениям;
- не вводите код WhatsApp на сторонних сайтах, запрос кода вне приложения - всегда мошенничество;
- используйте двухфакторную аутентификацию;
- регулярно проверяйте активность вашего аккаунта;
- используйте защитные программные обеспечения.
Напомним, недавно "НГ" сообщала как мошенники обманывают на сайтах знакомств.
