Мошенничество на сайтах знакомств не теряет своей популярности. Рассказываем, как распознать схемы обмана и остаться в безопасности.

Как работает схема?

Она состоит из нескольких шагов. Рассказываем о каждом подробно:

Шаг 1: Придумать легенду

К этой схеме мошенники подходят основательно. Они создают несуществующего идеального партнера; умного, успешного и богатого. Придумывают имя, регистрируют аккаунты в социальных сетях, выдумывают биографию, хобби и интересы. Когда все готово, мошенники приступают к поиску жертвы. Благодаря масштабной подготовке, та искренне верит, что знакомится с настоящим человеком. Важно, что согласно легенде, мошенник всегда живет за границей. Это ограничивает общение только онлайн-форматом.

Шаг 2: Войти в доверие

Мошенники не сразу пытаются выманить у жертвы деньги. Сначала они просто общаются с ней. Этот этап длится несколько дней. Он нужен для того, чтобы усыпить бдительность жертвы. Она начинает верить в искренность собеседника и перестает ждать подвоха.

Шаг 3: Продемонстрировать серьезные намерения

Затем мошенники “поднимают ставки”. Они могут рассуждать о возможном визите, или даже предложить жертве замужество. Здесь, как говорится, все средства хороши. Главное, чтобы жертва попалась на крючок.

Шаг 4: “Отправить” подарок

Мошенники, в знак серьезности своих намерений, сообщают, что отправили жертве подарок. Обычно, это что-нибудь дорогое. Брендовая вещь или ювелирное украшение. Мошенники могут отправлять жертве фото как самого подарка, так и чеков, чтобы доказать, что вещь брендовая и реально существует. Конечно же, все эти снимки - подделки.

Шаг 5: Рассказать о временных трудностях

Еще несколько дней спустя мошенники сообщают жертве, что дорогостоящая посылка уже прибыла в Казахстан, но на таможне возникли проблемы. Мошенники говорят, что для того, чтобы получить отправленный подарок, нужно оплатить пошлину или некий таможенный сбор. Сами они этого сделать якобы не могут, так как находятся за рубежом. Они отправляют жертве ссылку для оплаты. Пройдя по ней, жертва перечисляет собственные деньги напрямую мошенникам.

Шаг 6: Уйти в закат

После этого, мошенники блокируют жертву на сайте знакомств и в социальных сетях. Они перестают выходить на связь и просто исчезают вместе с деньгами жертвы.

А как вовремя понять, что меня обманывают?

Во-первых, старайтесь всегда сохранять трезвость рассудка. Не верьте историям о сказочных принцах, и обещаниям жизни во дворце.

Во-вторых, помните, что с развитием искусственного интеллекта, подделать любое фото - дело нескольких минут. То, что вам присылают фотографии дорогих подарков, никак не доказывает того, что эти подарки реальны.

В-третьих, если вам отправляют посылку, то, как правило, все расходы ложатся на отправителя. Получателю не нужно оплачивать никаких пошлин, сборов или комиссий.

В-четвертых, независимо от обстоятельств помните, что переходить по сомнительным ссылкам опасно. Никогда не оставляйте данные своих платежных карт на неофициальных сайтах или приложениях.

