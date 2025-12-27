Называется «Лики «вечности», и место для нее выбрано не совсем обычное - зал культурно-духовного центра имени епископа Тимона. Там до сих пор никаких художественных выставок не бывало. Открывая эту 19 декабря, благочинный Костанайской и Рудненской епархии Геннадий сказал о покойном Георгии Михайловиче «дорогой нашему сердцу» и призвал приходить на выставку людей «без различия религий».

Всегда новый Соков

Работы, отобранные семьей для этой экспозиции, один из гостей вернисажа назвал интерпретацией иконописной традиции. Люди с глазами святых, святые с лицами наших близких, измученных тяготами, просветленных, обычных и особенных - такими их увидел, запечатлел и оставил нам Георгий Соков.

Буклет выставки всегда нового Сокова

- Большинство их выполнены в 90-е годы, когда ломалось все и можно было свернуть не туда, - говорила дочь художника Юлия ПУТИЕВА. - Простых времен, наверно, никогда не бывает. Мы сейчас проживаем тоже не самые легкие. Но именно обращение к тому, что не ломается, что вечно, в такие годы как никогда нужно человеку, художнику. Чтобы остаться собой, не пропасть, не потеряться... Мы отобрали для экспозиции шесть Спасов. Их лица отражают эмоции, которые Георгий Михайлович переживал в те годы. Вы сами видите, насколько они все разные. А на противоположной стене - Богоматери... они тоже не канонические. Мне кажется, что это Богоматери уже нашего трудного времени. В небольших стеклянных кубах представлены более камерные работы. Пусть они были сделаны для домашнего пользования, мы сочли, что их тоже нужно показать как одну из граней творчества Георгия Михайловича. Давно, в ту пору, когда не было универсальных целлулоидных картинок, которые сейчас клеят на пасхальные яйца, мы с папой темперой расписывали их. Потом его друг наточил деревянных болванок и папа стал расписывать их... Здесь представлено и несколько икон, две из них, как и деревянный складень, приближены к стилистике православной иконописи.

Один из Спасов, представленных на выставке

Икона Георгия Победоносца висела у Сокова дома в изголовье. А иконостас, размещенный в центре экспозиции, находился у него в мастерской. Прекрасная работа, зримо хранящая память о руках художника - картон как бы полностью не записан, складки одежд святых выполнены объемными мазками, колористическое решение напоминает об игре света в храме: от сумрака, когда гаснут свечи, до рассветной фигуры Христа, которая сама освещает мрак.

- Георгий Михайлович много работал, проводил выставки каждый год, это было привычным, но сами выставки каждый раз меня удивляли, поражали новыми гранями его творчества, - признался художник Вадим БЫКОВ.

Будто кровью на стене

Если иконостас - пространственный центр экспозиции, то эмоциональный - Богоматерь в красном, воплощение тревоги и экспрессии. Работа висит справа от входа в зал и сразу приковывает к себе внимание.

Богоматерь наших трудных времен

- Когда-то нам довелось видеть икону Пресвятой Богородицы «Аз есмь с вами, и никтоже на вы», которую считали иконой последних времен. Когда я смотрю на эту, папину, которая кричит буквально о страданиях и тяготах, мне кажется, что вот она, икона наших последних времен, - сказала Юлия Путиева.

Оклад этой соковской иконы выполнен красками

Лики Богородиц от Сокова разные: печальные, истомленные, прелестные. Смотреть и смотреть на них.

Глаза Богоматери

- На мой взгляд, здесь содержательно каноны соблюдены, но формально решено по-другому. Георгий Михайлович писал экспрессивно и сознательно это делал. Надо приходить на такие выставки не глазеть, а стараться понять, - заключил Владимир БАРАБАНОВ, педагог, который много лет учил детей и подростков как раз умению понимать искусство.

Это изображение Богородицы наиболее близко к каноническому

Сказал в унисон словам благочинного Геннадия о художественном наследии Сокова:

- Пусть дела его таланта для многих будут примером. Чтобы не только посмотрели и подивились, но чтобы чувство осталось в сердце.

«Сменил на звуки лиры»

На открытии выставки звучали стихи. О том, что Соков был человеком афористично мыслящим, знают многие. Он неизменно посещал вернисажи коллег и всегда находил не просто приятные для собратьев по цеху слова, но умные, точные, особенные. Даже странно было бы, если бы он не писал стихов. В 2021 году вышел его небольшой сборник. Вдова художника Валентина СОКОВА прочла собравшимся одно, пронзительно подходящее моменту:

- Я уношу с собой в страну,

откуда нет назад дороги,

под сердцем тихую струну

покоя с каплями тревоги.

Я уношу с собой в тот свет,

где все ответим перед Богом,

цветов и звуков солнечный букет,

что собирал я по дороге.

Мелодию любви я уношу с собой,

а оставляю то, что сделал в этом мире.

Не проиграв войны, я прекращаю бой.

И медный звук трубы сменил на звуки лиры.

«На храме Спаса водрузил»

Благодаря всех, кто помог организовать выставку, Юлия Путиева упомянула о том, что у художника осталось немало эскизов, незавершенных работ.

- Поскольку выставка открылась в день Святителя Николая, когда принято делать подарки, наша семья передает епархии икону Константина и Елены, недописанную Георгием Михайловичем, - сказала она, - думаю, что вы найдете достойного иконописца, который сможет завершить эту работу и она останется в церкви.

Заметно сходство святого с художником

Художник Иван ФИГОЛЬ, читая свое стихотворение памяти Сокова, завершил его строкой, что он «на храме Спаса водрузил». Речь о мозаичном панно над центральным входом в Константино-Еленинский кафедральный собор.

- Мы хотели бы увековечить память о Георгии Михайловиче. Скромнейшей души был человек. Надо начинать потихонечку. Вот с таких мероприятий, - сказал благочинный Геннадий. - На стене при входе в Константино-Еленинский собор хотим сделать табличку, что панно создавал художник Соков.

Спасы 90-х

Семья также передала епархии эскизы росписей, мозаичных украшений внутренних помещений собора. Время покажет, останутся ли они в музее истории этого храма, который в Костанае намереваются создать, или хотя бы частично будут воплощены.

А здесь художник использовал вместо левкаса (грунтовки) - фольгу

Выставка располагается в здании по адресу пр. Абая, 197. Открыта будет до 19 января. В будни с 10 до 17 часов, в выходные с 10 до 15 часов.

Фото Галины КАТКОВОЙ