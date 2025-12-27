В соцсетях начали распространяться фотографии эскиза, который выдают за возможный новый дизайн паспорта Казахстана. Пользователи обратили внимание, что документ внешне напоминает паспорт Южной Кореи, и это вызвало активные споры. Редакция Tengri Travel обсудила ситуацию с МВД.

Появившийся в сети "слитый" дизайн быстро стал предметом активного обсуждения. Мнения пользователей разделились: некоторым предложенный вариант показался современным и аккуратным, однако большинство комментаторов все же высказались за сохранение действующего бирюзового паспорта.

Пользователи в целом сходились во мнении, что нынешний казахстанский паспорт выделяется среди документов, остается узнаваемым и визуально ассоциируется с Казахстаном.

"За границей на него часто обращают внимание — он реально красивый", "Бирюзовый цвет и крупный герб — это наша фишка. Зачем делать очередной синий паспорт, как у всех?"





При этом часть пользователей обратила внимание на то, что распространяемые изображения МВД не публиковало, следовательно, они не являются официальным вариантом нового паспорта и не имеют отношения к утвержденному дизайну.

Дизайн действительно будет новый, но не тот, что на фото

Редакция обратилась за разъяснениями в Министерство внутренних дел. В ведомстве подтвердили, что изображения, распространяемые в соцсетях, не имеют отношения к официальному проекту нового паспорта гражданина Казахстана.

"Указанный материал не относится к разрабатываемому дизайну нового паспорта гражданина Республики Казахстан", — сообщили в МВД.

В министерстве уточнили, что работа над новым дизайном действительно ведется, однако проект находится на стадии разработки.

"При разработке нового дизайна учитываются передовые технологии по внедрению дополнительных элементов защиты в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO)", — отметили в ведомстве.

В МВД также подчеркнули, что при создании нового паспорта приоритет отдается вопросам безопасности и соответствию международным стандартам. Возможность учета общественного мнения предусмотрена в рамках установленного порядка.