Сразу раскрою главную тайну Рождества Христова: никто на самом деле не знает, когда родился Иисус. В первые века христианства день Его рождения не встречали. Но потом люди решили, что Спаситель появился на свет во время, на которое указывает сам наш мир – когда дни, наконец, начинают увеличиваться после самой длинной ночи декабря. Ибо «Ему надлежит возрастать, а мне умаляться» - вот и всё, что говорит Библия по этому поводу. Да и день Непобедимого солнца римляне отмечали в это время…

Но Рождество 25 декабря - это почти двухтысячелетняя традиция. А традиции люди чтят. Как вышло, что у кого-то Рождество 25 декабря, а у других – 7 января? Нет, оно 25 декабря у всех. Но некоторые православные церкви (не все, например, русская или сербская) отмечают праздник по старому календарю – вот и вся разница.

Не только немецкое

Это история о шести детях, волею судьбы оставшихся без отца в небольшом польском городке Кельце. В церкви костанайского католического прихода Успения Богородицы меня встретил один из тех детей, а сейчас настоятель прихода, отец Зигмунт КВЕЧИНЬСКИЙ. Для него, священника и бывшего ректора духовной семинарии, это Рождество в Костанае – первое в многолетнем служении Христу и Святому Престолу.

Отец Зигмунт вносит "младенца Иисуса" в композицию вертепа в начале богослужения / Фото предоставлено настоятелем прихода Успения Богородицы

Начало богослужения в католическом храме / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Отец умер, когда мне было всего полгода, и я его не помню. Но у нас была прекрасная мама. И она всегда воспитывала нас в духе любви к людям и взаимопомощи. Она говорила: «Перед Рождеством, во время Адвента, нужно собирать свои добрые дела, поступки, чтобы положить их к ногам Христа. А он, когда придёт к нам в Рождество, принесёт Свои подарки». И это я пронёс через всю жизнь, и до сих пор с нетерпением жду первой рождественской звезды. И когда мы, будучи детьми, замечали эту звезду в небе, то прибегали домой с улицы, чтобы вместе сесть за праздничный стол. А за тем столом всегда было одно пустое место, один стульчик – а вдруг к нам на трапезу придёт случайный одинокий гость? И ещё в этот вечер нельзя ни с кем оставаться в ссоре - нужно всех простить.

В этот вечер нужно всех простить / Фото предоставлено настоятелем прихода Успения Богородицы

Не только католическое

Эту шестилетнюю девочку зовут так же, как одну из главных героинь праздника – Мария. Я в Костанайском приходе Евангелическо-Лютеранской церкви Казахстана, где в Сочельник тоже собирались верующие с детьми. Маша сейчас гостит у бабушки, а бабушка у неё – настоятель прихода диакониса Светлана ХИЖНЯК.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Её внучка, делится Светлана Алексеевна, постоянно ищет ответа на свои детские вопросы – например, где Дед Мороз хранит подарки, или почему ёлочку украшают звездой, или что такое рождественский вертеп. Есть и такие вопросы, на которые взрослым трудно ответить – например, после недавней смерти дедушки она часто спрашивает, почему его больше нет.

Но со мной девочка решила просто поделиться впечатлениями от праздника:

- Мне понравилось, как я делала поделки, - говорит Маша НОВГОРОДОВА, - и как нас в Садчиковке перед службой угостили варениками с творогом. И ещё как сверкали гирлянды на улице и у нас по всему дому.

Театр теней с темой Рождества после богослужения в приходе Евангелическо-Лютеранской церкви: смотрят и дети, и взрослые / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- У бабушек всегда больше времени на внуков и внучек, чем у вечно занятых родителей, - говорит её отец, епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Казахстана Ростислав НОВГОРОДОВ. - К тому же в этом празднике любого ребёнка привлекает волшебство, не побоюсь этого нецерковного слова, когда всё вокруг преображается – появляется ёлка, подарки. Дети живут моментом, ощущениями. И все эти вечера и ночи, действительно, волшебные. В главном лютеранском храме Астаны мы провели традиционную службу в Сочельник, и пришло до ста человек. Из нашей детской воскресной школы было много ребят, которые пересказали в сценках и песенках историю рождения Христа. А после чаепития состоялся ещё и органный концерт, который провела доцент кафедры «Фортепиано и орган» КазНУИ Салтанат Абильханова. И для кого-то эти мощные, торжественные и одновременно нежные звуки стали центральной темой праздника…

Подарки получили все дети из воскресной школы в Астане / Фото ЕЛЦРК

Не только церковное

Там же в Астане мне посчастливилось увидеть небольшую рождественскую ярмарку, которую организовал и провёл общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». Совсем недалеко от Старой площади Астаны сколотили торговые палатки - и пожалуйста: от сувениров, сделанных своими руками, до сочных вюрстхен, свежайших брецелей и даже глювайна, правда, безалкогольного.

А ещё провели вот такие вкусные мастер-классы... / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Конечно, за традиционным домашним столом угощения куда вкуснее и разнообразнее…

Вилимина Герцен: "И потом до Нового года мы не заморачивались по поводу сладостей" / Фото из личного архива

- Обычно мама готовила, как мы называем это, Entebraten или Gänsebraten, жареную утку, - вспоминает член попечительского совета Общественного фонда Вилимина ГЕРЦЕН. - Именно жареную, потому что запечённая так не пропекается. И булочки по семейному рецепту, на нашем диалекте – Zweback. А ещё песочное печенье в глазури и пряники в форме звёздочки, или Луны, или человечков… Такие пеклись в больших количествах, и мама выносила их потом в сени, чтобы они там хранились, а мы до самого Нового года не заморачивались по поводу сладостей. У нас было так!

Рождественский праздник внутри Казахстанско-немецкого центра в Астане /Фото Игоря НИДЕРЕРА

А внутри, в здании фонда, весь день пели, отгадывали загадки и читали стихи. Все – дети, подростки, взрослые, очень взрослые…

- Для ребят устроили интересные и мотивационные конкурсы с подарками, - описывает Вилимина. - Но больше всего мне понравилась именно ярмарка. То есть все, кто просто проходил мимо, могли чувствовать открытость праздника. Он ведь не только для немцев, а для всех, кто хочет разделить эту радость. Во всём мире миллионы людей празднуют, где-то сверкает иллюминация и звучит смех, но в Казахстане почти ничего такого нет. А эта ярмарка и праздник почти в самом центре Астаны показали нам кусочек этой всеобщей радости, особенно вечером, когда зажглись огонёчки и замерцали гирлянды. Не все, конечно, смогли впитать дух Рождества, но это время дало нам заряд творить, мечтать, поздравлять…

Олеся Рудик: "Я всегда представляю того, кому достанется моя работа" /Фото Игоря НИДЕРЕРА

Жительница Астаны Олеся РУДИК занимается рукоделием уже семь лет, и участвует в таких торжествах не первый раз. Она говорит, что в эти дни ощутила атмосферу радости и тепла, которая словно бы перекрыла декабрьский холод:

- И всегда я иду на такую ярмарку с воодушевлением и трепетом, специально готовлюсь. Вот, например, я вяжу в технике амигуруми. И знаете, представляю того, кому достанется моя игрушка. Тут очень важно, я бы сказала, настроиться сделать это от души: Хочу ли я этого? Нравится ли мне самой? А если нет настроя, я даже могу распустить начатую работу – значит, не нужно сейчас вязать. Но перед ярмаркой у меня всё сложилось как надо!

И на Земле мир

Давно-давно, в Рождество 1997 года, будущая диакониса Светлана Хижняк побывала в одном их столичных храмов, где увидела традиционный рождественский вертеп – это такая инсталляция в виде пещеры или яслей, в которых родился Иисус. Рядом обычно фигурки святых Иосифа и Марии, пастухов, которые пришли поклониться, животных… И она решила сделать такой же для Костаная. Вертеп (правда, с обновлениями) до сих пор стоит в молельном зале.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- А в этот вечер дети из нашего прихода делали поделки: им дали кружочки из чёрной бумаги, но ребята должны были добавить на них что-то, чтобы «рассеять тьму ночи». И видите что получилось! Там и свет звезды, и огонёк рождественского вертепа…

Фото Светланы ХИЖНЯК

Фото Светланы ХИЖНЯК

Среди этих деток был и сын Александра Морозова (на фото). Он и его семья до этого ни разу не были на Рождественском богослужении, но что-то заставило их приехать из соседнего села.

- Радость бывает, конечно, разная, но радость Рождества особенная, она никогда не исчезнет, - проповедует прихожанам Светлана Хижняк. - Потому что вот вы вслушайтесь: «Христос родился для меня». Это неземная, небесная радость для земных людей. И когда вы приходите в церковь, в вашем сердце происходят сначала небольшие изменения – и вот вам уже не хочется делать зло другим людям, и вот вам уже не хочется кого-то обижать так, чтобы ему стало плохо… И это, знаете, Бог меняет ваше сердце.

А так праздник прошёл у лютеран Кокшетау. Подарки дарит пастор Эвальд Красовский / Фото ЕЛЦРК

- Бог снизошёл к человечеству, - вторит ей отец Зигмунт, - чтобы быть ближе к тем, которые в Нём нуждаются. Бог есть любовь, и эта любовь должна жить в людях.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» - так начинается знаменитая ангельская песнь из Евангелия, знаменующая Рождество Христово. И на Земле мир… Вот бы всем бы это сейчас услышать.

Традиционный немецкий шпрух из музейного уголка областного общества "Возрождение" с началом текста "Слава в вышних Богу" / Скан Игоря НИДЕРЕРА