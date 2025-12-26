Так подписала видео, отправленное в редакцию, его автор - жительница дома №123 по ул. Маяковского Костанае. Именно в этом дворе волонтеры ОО «Надежда Плюс kst“ вчера обнаружили тело бездомной собаки по кличке Белка. Собака прошла программу ОСВВ и имела специальную бирку на ухе. По словам волонтеров, случаев агрессивного поведения со стороны животного не наблюдалось.

- Мы с семьей всегда заботились о них, кормили и играли, - пишет про бездомных собак в их дворе автор видео. - Эту малышку знало большинство, и мы должны найти, кто это сделал. Я хочу чтобы дело «не замяли», и об этой ситуации узнало больше людей. Чтобы нашли того - чьих это рук дело.

Напомним, что по факту отравления бездомных собак полиция возбудила уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». Сейчас проводятся следственные действия, изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели. Расследование продолжается.

Кадр из видео