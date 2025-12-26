О том, что по факту отравления собаки, прошедшей программу ОСВВ, возбуждено уголовное дело, «НГ» сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ДП Костанайской области. Расследование ведется по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными, повлекшее их увечье».

Напомним, о смерти белой собаки по кличке Белка, прошедшей стерилизацию и выпущенной на место обитания со специальной биркой в ухе, 25 декабря сообщила волонтер ОО "Надежда Плюс kst" Анастасия Серикова. Она отметила, что ранее не было зафиксировано ни одного случая агрессивного поведения со стороны Белки.

На место смерти животного приезжала другой волонтер - Ольга Соловьева. Она же написала заявления в полицию и рассказала, что следователь не хотела квалифицировать дело как уголовное. Но сегодня департамент полиции сообщил, что расследование будет идти именно по уголовной статье.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в ведомстве. - По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.