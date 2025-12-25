О массовом отравлении бездомных собак, прошедших программу ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в естественную среду обитания), сообщает волонтер ОО "Надежда Плюс kst" Анастасия СЕРИКОВА в своем аккаунте в Instagram. В посте указано, что инцидент произошёл во дворе дома №123 по ул. Маяковского.

Отравлены были стерилизованные собаки с бирками на ушах, подтверждающими участие в государственной программе. При этом Анастасия указывает, что ни одного случая агрессии или укусов со стороны этих животных ранее зафиксировано не было.

- Собаки умирали в страшных мучениях: сначала ослепли, затем начались сильные конвульсии, после чего наступила медленная и болезненная смерть прямо во дворе жилых домов, на глазах у детей, - пишет она.

По словам автора поста, имеются свидетели произошедшего, кроме того во дворе дома стоят камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать обстоятельства отравления.

Отдельно волонтёр обращает внимание на эмоциональную сторону произошедшего, описывая, что рядом с погибшей собакой долгое время находился другой пёс, не отходивший от тела животного.

- С белой собакой по кличке Белка был чёрный пёс. Он до последнего не отходил от тела своего пушистого друга, - отмечает она. - Сидел рядом, ждал, не понимая, почему тот больше не встаёт…

В публикации подчёркивается, что жестокое обращение с животными в Казахстане является уголовным преступлением, и содержится публичное обращение к правоохранительным органам с просьбой установить и наказать виновных.

- Отравление животных происходит среди людей и детей. Если это останется безнаказанным - завтра жертв может быть больше, - отмечает Серикова. - Собаки, прошедшие ОСВВ, априори не могут быть агрессивными! Невозможно выпустить в естественную среду агрессивную собаку.

Волонтер подчеркнула, что потеря Белки для "Надежды" стало шоком и ударом:

- Ее спасали на набережной на ул. Гашека, после чего собака прошла программу ОСВВ и была защишена законом, - рассказала "НГ" Анастасия. - Другой волонтер - Ольга Соловьёва, приехала на место событий и написала заявление в полицию. Когда сотрудники его принимали, выяснилось, что одна из сотрудниц - следователь не хотела квалифицировать дело как уголовное. Она сказала, что нет состава уголовного правонарушения. Мы были удивлены такой работой сотрудницы, хотя мы очень уважительно относимся к полиции.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, полиця сейчас просматривает записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе происшествия, устанавливаются очевидцы и свидетели и выясняются все обстоятельства произошедшего.

- По итогам проверки будет принято законное решение, - отметили в ведомстве.

Фото предоставлено Анастасией Сериковой