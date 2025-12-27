Они очень украшают стол, отлично идут в ожидании горячего. Сделать их можно заранее и освободить руки 31-го для более серьезных блюд. Они - это бутерброды, канапе, закусочные корзиночки из овощей и фруктов. Отрепетировать их приготовление можно уже сегодня, выбрав лучшие на свой вкус.

Эти варианты - только начало, включайте фантазию

Кулинарные каналы забиты красочными рекомендациями. Я выбрала несколько вариантов, чтобы продукты хорошо сочетались и есть было удобно, что немаловажно. Иногда ведь красота с канапе рассыпается, не успеешь до рта донести.

Красная икра - фаворит новогоднего стола. Можно подать на блинном рулетике. Блины печем чем тоньше, тем лучше, тогда закуска будет буквально на один-два укуса. Загодя достаем из холодильника творожный сыр, чтобы он согрелся и тонким слоем размазывался по блину, оставляя ровно посередине полоску без сыра с палец шириной. Разрезаем по ней блин пополам и скатываем в рулетик (от округлого края к прямому), а потом формируем улитку, край временно закрепляем зубочисткой. На такую улитку перед подачей на стол кладем ложку икры, украшаем зеленью.

Новогодние елочки из сыра. Отменно получаются на камамбере. Кругляш сыра режем на две части поперек. Каждую - на треугольные сегменты. Потом сегмент (с более липкой стороны) смазываем жидким медом. Если густой, разогрейте чуть-чуть. Мажьте без фанатизма, чтобы не текло, иначе ваши елки будут прилипать к тарелке. Измельчите в ступке грецкий орех, помельче нарежьте зелень, смешайте, добавьте зерен граната. В смесь медовой стороной окунать сыр и водружать украшенные елочки на любые шпажки. Вкусно, хороши к вину. Есть удобно. Бюджетная версия - с ломтиками колбасного сыра или сырка «Дружба». Опробовано. Зачет.

Бутерброды-грибки со шпротами или копченой салакой. Ломтик батона подсушить, смазать майонезом или смесью майонеза с творожным сыром. Шпроты промакнуть от масла бумажным полотенцем, удалить хвосты. Помидоры нарезать ломтиками. На бутерброде пристроить рыбку-ножку гриба и сверху помидорную шляпку. Если с точками из майонеза, будет мухомор, без - подосиновик. На одном бутерброде можно разместить пару грибков, если шляпки делать из черри, например.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ