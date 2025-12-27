Министерство здравоохранения Казахстана начало приостанавливать работу стоматологических клиник по результатам масштабных проверок. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передаёт Tengri Health.

Фото:depositphotos.com

О результатах широкомасштабных проверок Султангазиев рассказал 25 декабря в кулуарах Сената.

"Комитет медицинского и фармацевтического контроля уже проверил порядка 260 стоматологических клиник по всему Казахстану. По результатам выявлены нарушения стандартов организации и оказания стоматологической помощи", — заявил Тимур Султангазиев.

Он отметил, что по итогам проверок к нарушителям были применены административные меры наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила 54 миллиона тенге.

Наиболее жёсткие меры оперативного реагирования были приняты в Жамбылской области. По информации чиновника, там через суд была приостановлена деятельность 10 стоматологических клиник.

Кроме того, по словам Султангазиева, Комитет медицинского и фармацевтического контроля приостановил работу ряда стоматологических клиник в Алматы, Алматинской области, а также в других регионах страны. Проверочные мероприятия продолжаются.

Контекст

Проверки Минздрава проходят на фоне приговора по делу о смерти трёхлетней девочки в частной клинике Астаны.

22 декабря суд признал подсудимую-анестезиолога виновной по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса"Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ей назначили 2 года лишения свободы и запретили заниматься медицинской деятельностью на 3 года. При этомсуд освободил обвиняемую от основного наказания по амнистиив соответствии с законом об амнистии к 30-летию Конституции.

Это значит, что осуждённая не будет отбывать наказание в колонии, однако будет лишена медицинской практики на три года.

Напомним, трагедия произошла 30 октября 2024 года: трёхлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом в одной из частных клиник столицы. По словам отца, процедурадлилась более 3,5 часа вместо запланированных трёх. На прошлых заседаниях он сообщил, что врач-стоматолог решил одновременно лечить 18 зубов ребёнка, вместо того чтобы разделить процедуру на несколько этапов.