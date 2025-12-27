В 2019-м и 2024 году учителя-филолога с 46-летним стажем Татьяну ВЕЛИЧКО привлекали к работе над книгами по истории Федоровского района. Оба раза - в рамках госпрограмм, без заключения официальных договоров, но с обещанием заплатить из бюджетных средств. Общая сумма - около 800 тыс. тенге. Но с оплатой что-то пошло не так.

«Получилось так, что меня унизили»

Речь идет о двух проектах: книга «Судьбы, ставшие историей», подготовленная в рамках госпрограммы «Рухани жаңғыру» в 2019 году, и вычитка исторического труда «Жаркөл. Прикосновение к истории» в 2024-м. Обе книги - объемом около 150 печатных листов.

- Весной 2019 года ко мне обратился руководитель Централизованной библиотечной системы отдела культуры акимата Федоровского района Марат Койшыгулов (ныне покойный) и попросил написать книгу об известных в нашем районе людях: директоре двух совхозов Александре Перевозном и Герое Социалистического Труда комбайнере Сартае Тынынбаеве, - вспоминает Татьяна Романовна. - Он знал, что я умею писать, например, статьи и очерки. Думаю, поэтому и обратился. Но книги я никогда не писала. Сначала отказалась, но позже согласилась, потому что он очень настойчиво просил.. К тому же с Александром Григорьевичем Перевозным я была знакома лично.

Работа заняла около четырех месяцев. Районная библиотека предоставила сведения из биографии Перевозного, а вот о Тынынбаеве исходного материала было крайне мало. Пришлось искать родственников и поддерживать с ними связь, чтобы не исказить факты из жизни Героя соцтруда. Написать нужно было в «публицистическом стиле с портретными зарисовками».

- Койшыгулов сказал, что писать я буду не просто так, область перечислила деньги на написание книги. Сумму он не называл, - рассказывает Величко. - Я не знала, что нужно составлять договор, что существует такая система оплаты. Я привыкла все делать на доверии. Тем более он чиновник, руководитель, как я могла ему не доверять?

Причем заказчик попросил автора оценить свой труд самостоятельно. Пенсионерка решила посоветоваться с заместителем акима Федоровского района Рамилем ВАЛЕЕВЫМ.

- Он обещал позвонить по этому вопросу в Костанай. И позже пояснил, что оплата - 2 500-5 000 тенге за страницу в зависимости от сложности текста, - вспоминает Татьяна Романовна.

То есть по таким расценкам ей должны были заплатить не менее 375 000 тенге.

Презентация книги "Судьбы, ставшие историей". Вторая слева (с цветами) -Татьяна Величко, в центре (в сером костюме) - Рамиль Валеев/Фото с сайта ЦИБС

В декабре 2019 года в районной библиотеке прошла презентация книги. На ней, кроме автора, присутствовали родственники героев книги, почетные жители села, чиновники и даже ученый из Костаная. Как пишут «Федоровские новости», районный акимат представлял Рамиль Валеев, который выступал с торжественным словом.

- После презентации книги Койшыгулов все время передо мной извинялся, что средств на оплату за написание книги не нашлось и район в оплате отказал, - рассказала Величко. - Я работаю корректором в местной газете. Помню, что Валеев пришел к нам в редакцию, достал из кармана 100 000 тенге, вручил их мне и сказал, что в следующий раз, если я буду выполнять подобную работу, необходимо составлять договор. Мне от этого было стыдно и неудобно. Лучше бы он сказал, что в районе проблемы с деньгами. Я не мелочный человек, и все это знают, но получилось так, что меня унизили. Мне будто плюнули в лицо! Тогда я думала, что мое «рукоделие» больше уже никому и никогда не понадобится, и решила об этом инциденте умолчать, но внутреннее мое состояние невозможно объяснить словами. Жила и думала: «Почему со мной так обошлись? Что я сделала не так? Неужели такое допустимо?» Меня волновала не материальная сторона, а моральная, этическая. Я не допускала мысли, что это сделали люди, которые, по сути, должны являться носителями лучших человеческих качеств, из которых совесть - на первом месте.

Величко уверена, что именно эмоциональная перегрузка привела к тому, что в 2023 году у нее случился инсульт, повлекший за собой нарушение речи.

На те же грабли, но с «Болашаком»

Фото с сайта ЦИБС

А в феврале 2024 года ее вновь привлекли - на этот раз к вычитке и редактуре рукописи по истории Федоровского района «Жаркөл. Прикосновение к истории». Вновь без официального договора.

Но в этот раз все работы проводили не через госорганы, а в рамках проекта МОО «Болашак», действовавшего как поставщик государственного социального заказа.

По словам Величко, теперь уже Рамиль Валеев попросил ее упорядочить текст историка из с. Успеновка Аяна Елибаева. Причем сделать это надо было срочно. Пообещал, что будет оплата. Величко вновь согласилась.

- Я удивилась, что он ничего не сказал про договор. Он же руководитель, не проходимец, он должен был сказать об этом, - говорит пенсионерка. - А мне было стыдно напомнить ему, так как в моих глазах он по-прежнему оставался ангелом во плоти.

Две недели после только что перенесенного инсульта она сидела за компьютером до утра и редактировала текст.

Презентация книги «Жаркөл. Прикосновение к истории». В центре Тауба Исабаев, справа от него Рамиль Валеев/ Фото с сайта ЦИБС

На сайте Централизованной библиотечной системы отдела культуры акимата Федоровского района указано, что презентация книги прошла 28 февраля 2024 года в районном ДК «Жастар». Присутствовали Исабаев и Валеев, а также почетные жители района и гости из Костаная. Татьяна Романовна это мероприятие не посещала.

Реакция госорганов

На этот раз пенсионерка обратилась к акиму Федоровского района Таубе Исабаеву с письменным заявлением. Ответа не было, но секретарь акима в начале июля 2024 года передала: перед вами извинятся и выплатят все деньги. И даже посчитали вместе сумму по двум книгам - получилось около 800 000 тенге.

Через пару дней, вспоминает пенсионерка, Валеев пришел и извинился. Также пообещал, что деньги ей начислят в октябре 2024 года. По ее словам, в итоге ни в указанное время, ни на данный момент денег она не получила.

Татьяна Романовна направила обращение в департамент Агентства РК по противодействию коррупции. Заместитель руководителя департамента Асылбек Дюсенов перенаправил обращение в аппарат акима Костанайской области, в котором указал: «О результатах рассмотрения необходимо уведомить автора обращения в установленные сроки». В какие именно - не указано. По словам Величко, ответа ни от областного, ни от районного акимов она так и не получила.

29 октября 2025 года Федоровский район с рабочим визитом посетил аким области Кумар Аксакалов, и Татьяна Романовна решила рассказать ему о своей ситуации. Она пояснила «НГ», что в селе принято согласовывать с районным акиматом посещение таких встреч, но ей в этом отказали.

В ноябре в Федоровке прошла встреча жителей села с юристами. 77-летняя женщина рассказала одному из них о своей проблеме. Тот посоветовал обратиться в полицию, что Величко и сделала. Но ей пояснили, что в деле нет состава преступления.

Судиться с районным акиматом пенсионерка не собирается, чтобы не причинить моральный вред своему здоровью. А вот на встрече с акимом области хотела бы поприсутствовать, чтобы задать вопрос, с которым она не смогла обратиться в октябре.

Татьяна Романовна предоставила «НГ» скриншоты переписки с Валеевым, где он обсуждает с ней работу по второй книге и, в частности, сообщает: «По расчету отдельно свяжемся».

«Договоров не заключали»

Как сообщил в ответе на официальный запрос «НГ» и. о. акима Федоровского района, заместитель акима Джанибек КАПСУЛТАНОВ, в 2019 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» (подпрограмма «Рухани қазына») Централизованная информационно-библиотечная система заключила договор исключительно на изготовление и издание книги с ТОО «Костанайский печатный двор» на 182 300 тенге.

- Договоров с Татьяной Величко госорганы не заключали, - пояснил Капсултанов.

Работу над книгой «Жаркөл. Прикосновение к истории» проводил в 2022-2023 годах районный отдел культуры в рамках госсоцзаказа через МОО «Болашак». В 2022 году на его реализацию выделили 2 млн 200 тыс. тенге.

- Поставщик имел право самостоятельно привлекать экспертов, а вопросы оплаты относятся к его компетенции, - отметил Капсултанов.

В акимате также сообщили, что обращение Величко, поступившее в декабре 2024 года, было рассмотрено, а изложенные в нем факты не подтвердились.

Заместитель акима района Рамиль Валеев пояснил «НГ», что не был заказчиком работ и лишь координировал проекты в пределах должностных обязанностей. По его словам, подробности привлечения Величко ему неизвестны.

- Я буду решать этот вопрос в гражданско-процессуальном порядке, - отметил он. - Делать из меня крайнего как минимум некорректно.

Учредитель МОО «Болашак» Арман АЛПЫСБАЕВ подтвердил, что Величко действительно привлекалась ко второму проекту.

- Это было не по нашей просьбе, договор с ней мы официально не заключали, оплата ей была произведена 21 ноября 2024 года, на что есть чек, - пояснил он. - Кто привлекался, договоры оплаты, финансовые расчеты, мы вам не обязаны предоставлять. Перед вами отчет не держим.

Предоставить чек корреспонденту он отказался, сославшись на финансовую тайну:

- Данный документ имеет финансовый характер, поэтому оглашению либо обозрению третьих лиц не подлежит. Заказчик может потребовать чек проекта, и тогда мы можем предоставить.

Татьяна Романовна получение денег отрицает.

Эта история - пример того, как при реализации бюджетных проектов ответственность может растворяться между чиновниками, учреждениями и НПО, оставляя исполнителя один на один с системой. Работа выполняется через устные договоренности, не отраженные ни в одном документе. А ушедшая в историю госпрограмма «Рухани жаңғыру», декларировавшая духовные ценности, реализовалась методами, которые их подрывали.

Фото автора