В п. Качар брошенного маламута по кличке Кокос настигла тяжелая судьба. Бывшие владельцы сменили место жительства и передали собаку людям, которые вскоре выбросили его на улицу. Там на беспомощного пса напали другие собаки - Кокосу перегрызли горло.

В критическом состоянии его доставили в ветеринарную клинику Рудного, где оказали первую помощь. Затем волонтеры перевезли его в Костанай.

Кокос создан для любви, активных прогулок и бега

- Пса мы назвали Кокос. Это маламут - порода, которая от природы не имеет генов агрессии или охранного поведения. Он создан для любви, активных прогулок и бега, - рассказала «НГ» председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Кокос - очень домашняя, социальная и контактная собака.

- Хаски и маламуты не лают, они воют или «разговаривают». У него шикарная плотная шерсть, за которой нужен регулярный уход. У северных народов такие собаки даже служат няньками детям, - отметила волонтер.

Из-за перенесенной травмы шеи Кокосу противопоказано содержание на цепи, он может гулять только на шлейке.

Сейчас пес полностью восстановился и ищет заботливого владельца, который подарит ему дом и сможет обеспечить активные прогулки.

Чтобы забрать Кокоса или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ