Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН пытается через суд оспорить штраф в размере 39 320 тенге, выписанный ему после жалоб горожан на просадку дорожного полотна на пересечении улиц Шаяхметова и Журавлевой. Защита чиновника полагает, что Бегалин - не тот, кто нужен полиции.

Первое заседание состоялось в специализированном суде по административным правонарушениям 19 ноября.

- Просим отменить постановление полиции как незаконное, - заявил в суде адвокат Азамат НУРКЕНОВ, представляющий интересы Бегалина. - Полагаем, что в данном случае полиция неверно определила субъект правонарушения. Причиной просадки дороги послужили самовольные ремонтные работы на проезжей части со стороны жителей города, либо других людей. Однако в полиции не стали утруждать себя поиском виновных лиц.

Нуркенов сообщил, что между отделом ЖКХ и ТОО "Таза Жол АТ" заключен договор о госзакупках от 20 декабря 2024 года, по которому подрядчик обязался "проводить визуальный осмотр дорог в целях своевременного устранения ям, выбоин, трещин посредством ежедневного патрулирования". И в случае возникновения ДТП из-за дорожных дефектов, материальный и моральный ущерб возлагается на подрядчика.

- Рассмотрение административного дела, как такового, не производилось, - коротко обобщил процессуальные нарушения полиции адвокат. И отметил: - Как нами было установлено, данная просадка образовалась в результате работ со стороны должностных лиц ГКП "КТЭК". В связи с чем нами обеспечена явка представителя теплокомпании для дачи пояснений.

Заместитель главного инженера КТЭК Нурлан КОШЕКОВ пояснил, что в июне 2024 года на перекрестке улиц Шаяхметова и Журавлевой проводился капитальный ремонт подземных теплосетей.

- После завершения ремонта КТЭК выполнила работы по восстановлению дорожного полотна, - сказал Кошеков. - Но через год произошла просадка в этом месте.

Отвечая на вопросы суда, свидетель добавил, что сейчас просадку не успели устранить, но обещают исправить ситуацию в следующем году.

Полиция, в свою очередь, считает, что Азамат Бегалин нарушил ч. 1 ст. 631 КоАП РК ("Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений").

- Ответственность за эксплуатацию несет то лицо, у кого во владении находятся эти дороги, - отметил составивший протокол старший госавтоинспектор Ерболат БЕГЕЖАНОВ. - По ст. 631 КоАП РК ответственность лежит на должностном лице государственного учреждения. Соответсвенно, протокол составлен законно. Доводы обвиняемого, что есть договор на обслуживание этого участка... Хочу пояснить, что когда мы проводим любое обследование, мы предписание об устранении и акт обследования выписываем в адрес отдела ЖКХ. Чтобы они уже дальше передавали их своим подрядчикам. А то, что они какие-то нюансы не устранили, это уже недостатки работы между отделом ЖКХ и подрядчиком. Мы со своей стороны выдаем только предписания в адрес владельца дорог.

Ерболат Бегежанов попросил суд приобщить к материалам дела предписание полиции в адрес отдела ЖКХ, ответы на запросы полиции от госоргана и ГКП "КТЭК", а также жалобы в житей города в службу iKomek. Суд объявил перерыв, чтобы ознакомиться с этими документами.

Следующее заседание, скорее всего последнее, назначено на 4 декабря.

Фото автора