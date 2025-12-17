По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 декабря, ночью и утром на севере и востоке области ожидается снег с метелью, на западе и севере - туман. В пятницу, 19 декабря, ночью на севере, западе и юге, а днём на большей части территории области будет идти снег, днём метель, гололёд. В субботу, 20 декабря снежные метели будут на большей части территории области.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в четверг по прогнозу без осадков, в пятницу и субботу – снег, метель.

- В четверг ночью по области будет 15-20, на северо-востоке 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днём ожидаем 10-15, на западе 7 градусов ниже нуля. В пятницу термометры покажут ночью -10…-15 °С, на северо-западе -7 °С, днём - 1-6 градусов мороза. В субботу ночью и днём ожидается одинаковая температура воздуха -10…-15 °С., но с возможным понижением в течение дня.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -18…-20 °С, днём -10…-12 °С. В пятницу: ночью -10…-12 °С, днём -2…-4 °С. В субботу: ночью -10…-12 °С, днём -10…-12 °С с возможным дальнейшим понижением.

Ветер в четверг ожидается юго-западный скоростью 15-20 м/с. В пятницу и субботу прогнозируется западный ветер с переходом на северо-восточный 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с на западе и севере.