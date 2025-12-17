«Аят» после матчей в Караганде с одноименным клубом в 19-м и 20-м турах чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026 принимал в Рудном второй карагандинский клуб - «Тулпар».

С мячом капитан «Аята» Азат Валиуллин / Фото vk.com/mfc_ayat_official

С «Карагандой» рудничане поделили очки. В этом сезоне уже в пятом из девяти прошедших двухматчевых противостояниях «Аят» не смог одержать победу во втором поединке, выиграв первый. После 18-ти игр, набрав 30 очков, клуб из Рудного находился на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Атырау» на два очка. А «Тулпар» располагался на девятом месте, набрав 19 очков после такого же количества игр.

Счет в первом матче на «Аят арене» был открыт на 8-й минуте благодаря автоголу: мяч после прострела нападающего хозяев Арлана Тасбулата в направлении Андрея Графского попал в ногу игрока карагандинского клуба Тимура Малибекова и влетел в сетку ворот мимо вратаря «Тулпара» Даулета Затыбекова. За полторы минуты до перерыва нападающему гостей Георгию Калачеву удалось сравнять счет. Однако на последней минуте тайма Жеже в касание результативно замкнул передачу Ивана Марахова и вновь вывел рудничан вперед - 2:1.

На второй минуте второго тайма отличился Тасбулат, а на 28-й и 32-й минутах еще два гола в ворота гостей забил Жеже, оформив хет-трик прямым ударом по воротам со стандарта.

Через две минуты Нуржол Шарибеков со второй попытки переиграл вратаря «Аята» Джексона Сант'Анну, но всего через четверть минуты отличился защитник рудничан Ерсултан Сагындыков. И еще через минуту он же поставил точку в матче - 7:2.

В матчах с «Тулпаром» на счету Жеже хет-трик и дубль / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Уже на 3-й минуте второго матча нападающий гостей Диас Еркегулов у левой штанги замкнул передачу далеко вышедшего из ворот Затыбекова. А на 7-й минуте свой дебютный гол за «Тулпар» забил защитник Артем Чжан.

Рудничане ответили голом Сагындыкова со штрафного удара, пробившего почти из центрального круга мимо «стенки» и вратаря. Однако в середине тайма Малибеков вернул разницу в счете в два мяча в пользу гостей. Но почти тут же капитан «Аята» Азат Валиуллин после розыгрыша штрафного удара сделал разрыв в счете минимальным. А за три минуты до перерыва Жеже перехватил мяч после передачи далеко вышедшего из ворот вратаря гостей и поразил пустые ворота, сравняв счет - 3:3.

В конце первого тайма «Аят» мог выйти вперед, но Жеже не смог переиграть Затыбекова во время исполнения дабл-пенальти.

На 26-й минуте Марахов впервые в матче вывел рудничан вперед, но через пять минут Ергкегулов вновь сравнял счет, оформив дубль. И все же последнее слово осталось за хозяевами, в составе которых победную точку поставил Жеже, получивший мяч у центральной линии и переигравший трех игроков соперника, оформив дубль, - 5:4.

Свой первый гол в ворота «Тулпара» забивает Ерсултан Сагындыков / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В этих заключительных в календарном году турах занимавшие первые шесть мест клубы, встречаясь с располагавшимися ниже командами, очков не потеряли. И положение в турнирной таблице осталось неизменным. Лидирующий в чемпионате «Семей» на своем паркете был сильнее «Шымкента» - 12:0 и 8:2. Идущий вторым «Кайрат» не оставил шансов столичной «Астане» - 10:2 и 6:2. Занимающий третье место «Актобе» по девять голов забил в обоих домашних матчах «Жетысу» - 9:3 и 9:4. «Атырау» дома переиграл «Байтерек» - 8:3 и 4:2, а «Каспий» в гостях дважды выиграл у «Караганды» - 8:5 и 4:2.

Чемпионат ушел на «новогодние каникулы», а в 21-м и 22-м турах «Аят» сыграет в Талдыкоргане 6 и 7 января с «Жетысу».