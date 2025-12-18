За использование каких фейерверков казахстанцев могут наказать в новогодние праздники? На этот вопрос ответил исполняющий обязанности министра внутренних дел Санжар Адилов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com/ Mickis-Fotowelt

И. о. министра отметил, что, когда дело касается фейерверков во время празднования Нового года, главное правило — не допустить нарушения общественного порядка.

"Что касается небольших фейерверкчиков, которые не нарушают дворовую чистоту и не создают опасности для других граждан, то в этом мы не видим абсолютно никаких препятствий. Однако запрещенные петарды, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан, а также те, которые, откровенно говоря, гадят и загрязняют дворы, естественно, мы будем применять весь арсенал административного кодекса", — добавил Санжар Адилов.

Он подчеркнул, что наказывать за такие нарушения будут "в зависимости от конкретного деяния".