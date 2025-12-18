Ввести в Казахстане официальное определение "водитель такси" и закрепить статус, права и обязанности таксистов предложил депутат Елнур Бейсенбаев. Соответствующий депутатский запрос он направил министру транспорта, передаёт корреспондент Tengri Auto.

Что произошло

Елнур Бейсенбаев заявил, что в стране в сфере перевозки пассажиров работают более 500 тысяч водителей такси. Но эти цифры неофициальные. Мол, сервисы не предоставляют точных данных о водителях, хотя они "стали неотъемлемой частью повседневной жизни".

"Это судьбы людей, жизнь и здоровье которых мы должны защищать на законодательном уровне", – сказал он.

"Они в серой зоне"

Елнур Бейсенбаев сказал, что в законах до сих пор остаются старые термины советских времён, которые не отражают работу современных сервисов. А здоровье пассажиров и водителей в каждой поездке не застрахованы.

"По сути, их деятельность находится в "серой зоне". Вне правового поля остаются вопросы ответственности, стандартов безопасности, прозрачности алгоритмов, страхования и защиты прав пассажиров и водителей", – сказал депутат.

Депутат отметил, что в Казахстане нет чёткого определения "водитель такси". Неясно, кто за что отвечает и какие права и обязанности у водителя и таксопарка, из-за чего таксисты остаются социально незащищёнными.

Он также подчеркнул, что требование проходить ежедневный медицинский осмотр стало формальностью и почти не выполняется.

"По сути, к выполнению заказов могут быть допущены люди без прав и, самое опасное, на праворульных машинах, которые мчатся на высокой скорости на междугородних трассах. Некоторые агрегаторы не дают информацию о реальной стоимости поездки. Нет возможности оплаты безналичным способом. (...) В приложениях некоторых агрегаторов отсутствует система вызова экстренных служб и круглосуточной поддержки связи с клиентом", – сказал мажилисмен.

Что предложил депутат

В своём депутатском запросе Елнур Бейсенбаев предложил: