26 сентября 2025 года на операционном столе умер 61-летний Тасболат Сакупов. Помощь ему оказывал нейрохирург, заведующий отделением областной больницы Евгений Ковалев, который экстренно приехал в Аркалык.

Евгений Ковалев

Родственники умершего обвиняли врача в том, что тот работал пьяным. Они обратились в полицию, Ковалев был отстранен от работы.

Какова ситуация сейчас, руководство управления здравоохранения и областной больницы прокомментировало сегодня, 18 декабря, в ходе брифинга в РСК.

- Полиция возбудила уголовное дело. Мы отстраняли Ковалева от работы на несколько недель, департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области вел проверку по этому делу, - сообщил руководитель управления здравоохранения Еркебулан БАЯЗИТОВ, - коллеги работу провели, все материалы по итогам проверки переданы в управление полиции Аркалыка. На данный момент следственные мероприятия еще не завершены.

Главный врач Костанайской областной больницы Асхат УТЕБАЕВ уточнил, что Ковалев работает в отделении нейрохирургии, «оказывает помощь населению».

О сроках окончания расследования по этому делу руководству больницы и облздрава ничего не известно.