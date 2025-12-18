Вопросы о судьбе этого объекта за последние годы стали традиционными для брифингов с руководством облздрава. Сегодня, 18 декабря, руководитель управления здравоохранения Костанайской области Еркебулан БАЯЗИТОВ заговорил о нем, не дожидаясь их от СМИ.

Фото из архива "НГ"

- Хочу остановится на проблемном объекте - областной детской больнице, - сказал он в докладе. - Акимом области совместно с министром здравоохранения принято решение о проведении комплексной реконструкции здания с включением в нее приобретения высокотехнологичного медицинского оборудования: МРТ, рентгенологических аппаратов, систем УЗИ экспертного класса и другого. В настоящее время осуществляется согласование номенклатуры и технических характеристик оборудования. Реализация подобных инфраструктурных проектов требует значительного времени, поскольку включает комплексную подготовительную работу и соблюдение строгих технических требований.

Журналисты попытались уточнить, когда же все-таки начнется работа в здании больницы, которая с 2020 года не принимает пациентов, и в какую сумму это может вылиться.

Фото РСК

- По сумме пока не могу ничего сказать. Когда определится, мы вас проинформируем. Надеемся, что на следующий год ПСД для реконструкции будет готова и можно будет начать работы, это было бы очень хорошо, - ответил Баязитов, - ну, крайний срок - в 2027 году.