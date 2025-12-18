Турнир собрал 105 игроков. Традиционно в нём приняли участие практически все сильнейшие шахматисты области. 21 участник турнира отмечен наградами: это пять абсолютных победителей (так именуют тех, кто занял верхние места турнирной таблицы вне зависимости от номинаций), тройка лучших ветеранов, женский приз, а также юноши и девушки в возрастных группах до 10 и 14 лет.

Фото предоставлено организаторами турнира

Открыли турнир с правом первого хода заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов и руководитель управления спорта Дулат Советханулы. Встречи прошли как большое спортивное событие, где в напряжённой борьбе призёры определились лишь по дополнительным показателям.

Первые пять мест в абсолютном зачете заняли Ренат Медыбаев, Чингисхан Саржанов, Данияр Медыбаев, Руслан Салимов и Хантенири Жаппар.

Фото предоставлено организаторами турнира

Лучшими среди ветеранов (с 1-го по 3-е места) стали Валерий Николаев, Валерий Пилипенко, Павел Дубровин.

У женщин лучшей была Мадина Кадырбаева.

В категории «мальчики до 10 лет» места распределилось следующим образом: Иман Набиев, Ансар Демисенов, Ерасыл Сапабек.

У девочек: Саида Бертебаева, Анна Жуйко, Камила Асатова.

У юношей до 14 лет пьедестал почёта выглядит так: Кирилл Шудегов, Кирилл Каракаш, Нурасыл Сапабек.

У девушек - Ирина Мартынова, Асима Балабаева и Зейнеп Жаппар.