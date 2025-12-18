Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов прокомментировал обсуждаемые поправки о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и пояснил, в каких случаях контент может считаться противоправным, а в каких – нет, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Сегодня в Сенате в двух чтениях рассматривали закон по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента, который в том числе регулирует запрет на пропаганду ЛГБТ в Казахстане.

На брифинге Евгений Кочетов сообщил, что с точки зрения формулировок в законодательстве ничего принципиально не изменилось.

"Какая изначально была, такая и есть. Под пропагандой мы подразумеваем именно положительную оценку", — заявил Кочетов.

Про фильмы, возрастные ограничения и "блюр"

Вице-министр пояснил, что ранее высказывался в контексте работы с онлайн-кинотеатрами и прокатными компаниями. Речь шла не о запретах, а о возрастной градации контента.

"Та реплика, которую я говорил про фильмы, звучала в том контексте, что некоторые онлайн-кинотеатры предлагают выбрать формат. Мы на разных этапах, когда общались с прокатными компаниями и кинотеатрами, выступали за более высокую возрастную градацию", — сказал он.

При этом, подчеркнул Кочетов, механизм правоприменения еще будет обсуждаться.

Как это будет в конечном итоге — будет ли что-то вырезаться, блюриться или применяться иной формат — все это впереди. Нормы будут обсуждаться максимально открыто", — отметил вице-министр.

Когда это не пропаганда, а когда уже да

Отвечая на вопрос журналистов, Кочетов привел конкретный пример, который ранее обсуждался в Мажилисе.

"Если, к примеру, двое мужчин идут, держась за руки, и выкладывают это в социальные сети — это пропагандой не является", — пояснил он.

Однако ситуация меняется, если появляется призыв.

"Но если эти двое мужчин идут за руку и при этом приглашают присоединиться к сообществу, тогда это уже будет оцениваться как пропаганда", — добавил вице-министр.

Что будут мониторить

Кочетов также сообщил, что после принятия поправок пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений будет включена в перечень противоправного контента, за которым ведется мониторинг.

"Ранее эта статья не входила в перечень контента, который мы отслеживаем, поэтому я не могу сказать, часто ли она попадала в поле зрения. После поправок мы включим ее в перечень и будем осуществлять правовой мониторинг, как и по всем другим нормам", — пояснил он.

Он напомнил, что перечень противоправного контента закреплен в статье 14 закона об онлайн-платформах.

"Именно в эту статью включается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии", — уточнил Кочетов.

На вопрос о том, зачем вводить такие нормы, если, по словам чиновников, "ничего не меняется", вице-министр ответил, что речь идёт о глобальном тренде.

"Мы здесь не одиноки. Вы, наверное, видели новость от 11 декабря: Meta — не правительство одной страны, а крупная онлайн-платформа — заблокировала большое количество контента, связанного с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", — сказал он.

По его словам, если крупнейшие платформы принимают такие решения, значит, подобный контент действительно существует.

"Если Facebook, Instagram и другие площадки видят такой контент, значит, он есть", — резюмировал вице-министр.

Ранее Евгений Кочетов заявлял, что в Казахстане предложили вырезать из фильмов откровенные сцены, связанные с пропагандой ЛГБТ.