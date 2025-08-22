По прогнозам синоптиков, в субботу, 23 августа, осадков на территории области не ожидается, ночью и утром на севере и востоке туман. В воскресенье и понедельник, 24-25 августа, также будет переменная облачность без осадков, а туман в ночные и утренние часы прогнозируется на севере, западе и востоке.

- В субботу ночью прогнозируем 9-14, на юге 17 градусов, - сообщила"НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет 22-27 °С, на юге 30 °С. На воскресенье и понедельник прогноз одинаковый. По ночам ожидаем 8-13 °С. Днем термометры покажут 27-32 °С, на юге сильная жара - 35 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 12-14 °С, днём 24-26 °С. В воскресенье и понедельник: ночью 10-12 °С, днём 27-29 °С.

Ветер в ближайшие трое суток будет северо-западный, скоростью 7-12 м/с в субботу и 9-14 м/с в воскресенье и понедельник.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ