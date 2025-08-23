Новости

Костанайский "Тобол" обыграл "Туран" в матче 22-го тура КПЛ

23 августа 2025, 21:01 |  Спорт

В матче 22-го тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с «Тураном», сообщает Sports.kz.

©ФК "Тобол"

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Тобол»: Устименко, Жагоров, Хвалько, Цавнич, Ндиайе, Вукчевич, Эссьен, Тагыберген, Эль-Мессауди, Зуев, Девенс;

«Туран»: Гошев, Аскаров, Чермель, Асан, Орынбасар, Дарабаев, Труфинович, Назымханов, Перцух, Абзалов, Солодовников. 

Уже на четвертой минуте подача со штрафного Асхата Тагыбергена обернулась голом в ворота Евгения Гошева. Костанайцы стали действовать по счету и могли пропустить, однако этого не произошло — 2:0.

Теперь у «Тобола» 44 очка.

«Тобол» — «Туран» 2:0 (1:0)

Голы: Тагыберген 4 (1:0), Зуев 72 (2:0)

Нереализованный пенальти: Бакытжанов 90+3 (вратарь).