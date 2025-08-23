В Казахстане появилась петиция, авторы которой предлагают отказаться от строгих требований к одежде учеников и ввести более свободный дресс-код. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Единая форма никак не влияет на качество образования и успеваемость.

Да. Школьная форма - это значительные расходы для семейного бюджета.

Нет. Единая форма создает равные условия для учеников и снижает риск буллинга.

Нет. Единая форма - стильно, красиво, удобно и создает деловую атмосферу.

