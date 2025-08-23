Костанайский "Тобол" обыграл "Туран" в матче 22-го тура КПЛ
23 августа 2025, 21:01 | Спорт
В матче 22-го тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с «Тураном», сообщает Sports.kz.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
«Тобол»: Устименко, Жагоров, Хвалько, Цавнич, Ндиайе, Вукчевич, Эссьен, Тагыберген, Эль-Мессауди, Зуев, Девенс;
«Туран»: Гошев, Аскаров, Чермель, Асан, Орынбасар, Дарабаев, Труфинович, Назымханов, Перцух, Абзалов, Солодовников.
Уже на четвертой минуте подача со штрафного Асхата Тагыбергена обернулась голом в ворота Евгения Гошева. Костанайцы стали действовать по счету и могли пропустить, однако этого не произошло — 2:0.
Теперь у «Тобола» 44 очка.
«Тобол» — «Туран» 2:0 (1:0)
Голы: Тагыберген 4 (1:0), Зуев 72 (2:0)
Нереализованный пенальти: Бакытжанов 90+3 (вратарь).
